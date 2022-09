Preisz József zalaegerszegi nyugalmazott órásmester átélője volt az 1972-ben, a müncheni olimpián szeptember 5-én történt túszdrámának.

Az alig kétéves Fiat autójával keltek útra az unokatestvérével együtt 1972. augusztus 26-án, ötven évvel ezelőtt. Ott volt Magyarország 100. olimpiai aranyérmének megszerzésén, amit Hegedűs Csaba birkózónak köszönhetünk, de Gedó György ökölvívót és Balczó András öttusázót is láthatta, ők is aranyat hoztak haza. Mégsem csak ezeket a jó élményeket hordozza azóta is magában.

– Én azóta is minden évben gyertyát gyújtok a tizenegy meggyilkolt sportoló emlékére – mondja, miközben visszaidézzük, hogy 10 évvel ezelőtt a zalaegerszegi zsidó hitközség is így tett, megemlékezett az izraeli áldozatokról. Preisz Józsefet az emberi megindultság mellett hitéleti meggyőződése is fokozottan érzékennyé tette a történtekre.

1972. szeptember 5-e hajnalán, a Fekete Szeptember palesztin terrorcsoport nyolc embere beszökött a müncheni olimpiai faluba, behatolt az izraeli csapat szállására. A gépfegyveres támadók pillanatok alatt leszerelték az ellenfeleiket. Közülük kettő, Moshe Weinberg birkózóedző és Joseph Romano a helyszínen életét vesztette. A támadók túszokat ejtettek, repülőtérre igyekeztek. A mentési kísérletek átgondolatlanok voltak, végül öt terrorista és egy rendőr vesztette életét, három támadót elfogtak. A túszok mindegyike meghalt. Összesen tizenegy izraeli sportoló hunyt el a túszdráma során. A terroristák követelései arra irányultak, hogy engedjék szabadon izraeli börtönökben fogva tartott 232 társukat – ez nem teljesült. Az áldozatok családtagjai csak 20 évvel később beszéltek, 2005-ben pedig Spielberg filmet forgatott az eseményekről.

Preisz József az olimpiai falu tőszomszédságában lévő szállása erkélyéről láthatta a szirénázva érkező tűzoltókat, rendőröket, s arra is emlékszik, hogy a magyar-német labdarúgó mérkőzés előtt a Magyar Olimpiai Bizottság akkori elnöke a sportviadalok folytatására buzdított, de nem szólt az izraeli delegációt ért tragédiáról.

– Ma is aggodalommal figyelem a hasonló drámai tragédiákról szóló híradásokat, hiszen világszerte előfordul ma is számos fegyveres konfliktus, ártatlan emberek esnek áldozatul mindenféle követelésnek. Az emberek közti feszültség, ellentét nem enyhült ötven év alatt sem, sőt, mintha erősödne. A párhuzamok érzékelése szinte elkerülhetetlen – mondta lapunknak Preisz József, aki emlékei felidézésével épp arra akar figyelmeztetni, hogy valahogy tanuljunk azokból a történelmi tragédiákból, amiket a szavak szintjén minden józan gondolkodású ember elítél. – Az ukrán-orosz háború kitörése is több mint felfoghatatlan az egyszerű emberek számára, szerintem nemcsak nekünk, hanem mindkét ország lakói számára.