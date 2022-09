Ennek részeként csütörtökön a megyeszékhelyen, az alsóerdei szabadidőközpontban óvodások, általános iskolások számára rendeztek változatos programokat.

A rendezvény házigazdája, Anti András alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy az akció szerdától vasárnapig tart.

Ezekben a napokban kiemelt figyelmet fordítanak az utakon közlekedők biztonságára is, mert a témahét kapcsolódik a biztosítás világnapjához, valamint a ROADPOL, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által 2021-ben meghirdetett safety days, azaz közlekedésbiztonsági napokhoz is. A cél, hogy ezen a napon a közlekedési balesetek ne követeljenek halálos áldozatokat a kontinensen. E kívánság alátámasztására a fiatalokról olyan csoportkép is készült, amin mindenki nullát formázott a kezével.

A rendezvényen képviseltette magát a katasztrófavédelem, bemutatva eszközeiket, tevékenységüket. A megyei polgárőr szövetség kerékpáros ügyességi pályával várta a fiatalokat, a Vöröskereszt munkatársai pedig az elsősegélynyújtás, az újraélesztés alapvető tudnivalóit ismertették.

A biztonságos közlekedést szolgáló tájékoztatókhoz csatlakozott a Magyar Autóklub is. Kiss Ambrus, a nyugat-dunántúli regionális szervezet elnöke elmondta, hogy a biztonsági öv hasznosságát bemutató borulásszimulátorral, valamint részegszemüveggel, KRESZ-teszttel fogadták a diákokat. Ezzel is szeretnének hozzájárulni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos ismereteikhez. Ez annál is indokoltabb, mert a járvány két esztendejében (2020-21-ben) tapasztalt kedvező tendencia megtorpanni látszik, idén augusztus végéig a régióban 1133 személyi sérüléssel, ezen belül 41 halálos áldozattal járó baleset történt. Ez utóbbi 20 százalékos növekedést jelent az elmúlt év hasonló időszakához képest.