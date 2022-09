A hölgyklub vezetője, Büki Pálné elmondta: évtizedes hagyomány, hogy a névnaposokat a teljes tagság köszönti, most a tagok javaslatára a kerek születésnapjukat ünneplőket is elismerték. Az idén éppen három hölgy töltötte be a 70. évét.

– Ilyenkor köszöntjük új tagjainkat is, hiszen sajnos néhányakat elveszítettünk, míg mások egészségi állapota jelentősen leromlott – mesélte Büki Pálné. – A Halis-könyvtár igazgatója, Czupi Gyula találta ki, hogy mindig 33 nő alkossa a klubunkat. Ezt a számot kívánjuk megőrizni. Szerencsére sokan szeretnének csatlakozni hozzánk, ám fontos, hogy kizárólag tisztességes, egyenes embereket veszünk fel.