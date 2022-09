A zalai megyehatárhoz közeli somogyi kistelepülésen a Polgárőr és a Tűzoltó Egyesület a járvány miatti szünetet követően idén újra megszervezte a szüreti felvonulást. Az egyesületi tagok mellett a faluban élő fiatalok is nagy számban csatlakoztak a menethez, s persze sok felnőtt is vidáman vonult az utcákon. Néhány helyi gazda traktorral érkezett, de még az önkormányzati gépet is feldíszítették a jeles alkalomra. A sikeres szüretet ünneplő mulatságon a résztevők nótákat énekeltek, s persze megkóstolták a szőlőből kipréselt finom mustot.