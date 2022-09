Először dr. Csanádi Ágnes, az MKT Zala Megyei Szervezet alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket, jelezve, hogy nemcsak személyekben, de struktúrában is olyan vezetői kör jött létre, amely a gazdasági élet különböző területeit képviseli. Az elnök, Berta László (A Zalaco Zrt. vezérigazgatója) bevezetőjében elmondta, lassan két évtizede vesz részt az elnökség munkájában, ezalatt a zalai szervezet az országosnál aktívabban működött, sikerrel vonta be a fiatalokat, amire a jövőben is nagy szükség van. Értékelte az itt rendezett kiemelt, országos rendezvényeket, majd figyelmeztetett, érdemes generációváltásban gondolkodnia az MKT zalai szervezetének, "jöjjenek a következő generációk, akik tovább viszik majd ezt a szervezetet".

A társaság zalai vezetése elköszönt a korábbi elnökségi tagoktól Lőrincz Tamásnak (Forest Hungary Kft. társtulajdonosa, nem tudott jelen lenni), Balázsné Dr. Lendvai Mariettának (BGE egyetemi tanár), Varga-Lengyeltóti Szilviának (az ifjúsági szervezet elnöke volt) emlékplakettel fejezték ki elismerésüket. Döntöttek az 2022-es év őszi programjairól, s a Zala Megyei Szent Rafael Kórház onkológiai osztálya munkáját segítő jótékonysági tevékenységről. Mindebben nagy szerepet szánnak az ifjúsági tagozatnak, amelyet Vizy Tímea elnök vezet. Legközelebb októberben, monetáris szakterületet érintő előadással készül a MKT Zala Megyei Szervezete, mely jövő tavasszal ünnepli 50 éves működését. Bauer Arnold elnökségi tag javaslata szerint az online térben is aktívabb részvételre készül a közgazdászok zalai szervezete.