Az eseményen Kovács Tamás polgármester elmondta: a település nagyon sokat köszönhet Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek, aki mindig kiáll az elképzeléseik mellett és támogatja azokat. A családok közmeghallgatáson jelezték, hogy nagyon szeretnének egy modern játszóteret, most a kormány jóvoltából az álom valóra válhatott, és öt játékelem közül választhatnak. A játékok kiválasztásakor arra is különösen figyeltek, hogy az eltérő korosztályú gyerekek is megtalálhassák a számításukat. A parkba köztéri bútorok is kerültek, így a szülők kényelmes körülmények között pihenhetnek.

- Elismerésre méltó ez a fejlesztés, hiszen az a település, amely játszóteret épít, bízik a jövőben - fogalmazott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője. - Az elmúlt közel hét évben Nagybakónakon csaknem 100 millió forintot fordíthattak különféle beruházásokra. A pályázati támogatásoknak hála lecserélhették a falubuszt, felújíthatták az útjaikat. A nehéz, háborús helyzet ellenére a kormányra számíthatnak, odafigyelünk rájuk.