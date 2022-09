Az ötlet megszületéséről Czupi Gyula, a Halis István Városi Könyvtár igazgatója beszélt. Elmondta: megjelentek Nagykanizsa általános iskoláiban könyvtáruk munkatársai a kedvelt és friss olvasnivalókkal együtt. Kiderült, hogy ekkor a többnyire pedagógus végzettségű könyvtárosaik másfajta tudásukkal is felkeltették a diákok és az iskola figyelmét. Például az olvasásról, a történelmi témákról, a gólyalábazásról szóló bemutatóik, előadásaik, oktatásaik már egy ideje szintén jelen vannak az iskolákban, a nyári táborokban.

- Most minden eddigi és sok új programmal jelentkezünk, hogy hozzájáruljunk a minél változatosabb diákélethez a városban – folytatta. – Ebből összeállítottunk egy kínálatot és megszületett az „iskolaknak.nagykar.hu” internetes oldal, ahol az adott iskola felkérhet bennünket akár történelmi előadás megtartására, vagy éppen idegen nyelvi kalandozásokra, sőt a gólyalábazás rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek. Ebből a csokorból néhányat kiválasztunk minden hét szombatjára, hogy a családok is válogathassanak a repertoárból. Vagyis a város közössége számára a könyvek mellé széles kínálatot adunk a kollégáink plusztudásából merítve, így az élményeken túl rengeteg hasznos információval gazdagodhatnak az érdeklődők.

Az első ilyen alkalmat szeptember 10-én (szombat) 9.30 órakor Mesés papírszínházi előadás nyitja, amit 10 órától egy történelmi témájú utazás követ. Ezenkívül az érdeklődők megismerhetik 150 év Nagykanizsájának mindennapjait, amit egy gólyalábas bemutató zár, s akinek kedve és türelme van, megtanulhatja a lépéseket.