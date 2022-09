- Azon a csütörtökön épp dolgoztam, amikor először értesültünk arról, hogy a királynő gyengélkedik – mesélte. – Aztán jött a sokkoló hír: meghalt az uralkodó. A munkánk kellős közepén megálltunk, többen elérzékenyültünk. Vendéglátósként nem csak angolokkal, de más nemzetiségűekkel is sokat dolgoztam. Jöhettek bárhonnan, de mindig tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel beszéltek II. Erzsébetről.

Nyáron ünnepelték uralkodásának platina jubileumát, amire az iskolások rajzokat készítettek, hogy azokkal díszítsék a várost.

- A vendéglátóhelyek, így mi is különleges menüvel készültünk a királynő tiszteletére – mesélte. – Minden karácsonykor beszédet mondott, ami olyan lelkesítő és iránymutató volt, ami ettől az évtől hiányzik majd. Még a koronavírus járvány alatt is számíthattunk rá, nem hagyta cserben a népét, de mi külföldiek is úgy éreztük hozzánk is szól, ami melengette a szívünket. Aggódtunk érte akkor is, hiszen elkapta a vírust, s imádott férjét is elveszítette.

Balogh Patrícia hozzátette: a környezetében mindenki tiszteli az elmúlt 70 évért, hiszen betartotta ígéretét és élete végig dolgozott. Az ismerősei, akik egy elismerés, vagy kitüntetés alkalmával találkozhattak vele örömmel gondolnak vissza a közvetlenségére.

- A körülöttem lévő angolok ugyan számítottak arra, hogy elveszíthetik a királynőt, mégis sokkolta őket a halál hirtelensége - folytatta Patrícia. - Szinte tapintható a döbbenet, ami úrrá lett az embereken, megérintette őket a királynő elvesztése. Sokakat összezavar a helyzet, vagyis gyászolni egy olyasvalakit, akit nem ismersz személyesen, de mégis óriási része volt az életednek - furcsa és különleges érzés. Mindannyian tiszteljük a tetteiért, a hét évtizedes munkájáért, más egyszerűen ezt nem múlhatja felül. Egy korszaknak ezennel vége.