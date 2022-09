Kelemen Tamás elmondta, a közterületeiken álló lámpák korszerűnek számítanak. Ezek közül a 75-ös főút mellett, valamint a Felsőrajkra vezető utcában többségében 40 wattos LED-fényforrásokat használnak, valamint olyan világítótesteket, amelyek felvett teljesítménye 36 wattról felére csökken 4,5 óra működés után, így ezek fogyasztása a 25 wattosokkal egyenértékű. Az önkormányzat számára évente eddig 3,5 millió forintos költséget jelentő, hálózatról működő közvilágítási lámpák mellett az elmúlt években több napelemes kandelábert is felállítottak. Az ipari parkba vezető járda mellett, a temetőben, a Szent István parkban összesen közel félszázat. Ezek kiválóan működnek, még télen és borús időben megfelelő az üzemidejük.

Arról is szólt, hogy jelenleg még nem tudják az áram jövő évi díját, mert semmilyen adatot nem kaptak a szolgáltatótól. Bár korábban, már a válság előtt kérték, hogy a közvilágítás időtartamát a fényviszonyokhoz igazítsák, csökkentsék, illetve szakaszolják le egyes területeken, erre elutasító választ kaptak.

A polgármester bizakodóbb a fűtést illetően. Évekkel ezelőtt, már 2015-ben elkezdtek alternatív megoldást alkalmazni a gáz helyett. Első lépésként a volt Tüzép-telepen, a közmunkásoknak helyet adó épületben álltak át fatüzelésű központi fűtésre. Öt éve, amikor szükségessé vált a könyvtár gázkazánjának korszerűbbre cserélése, inkább fatüzelésű kazánt állítottak be mellé. Azóta nem használtak ott gázt. Egy évvel később a városháza háromszintes épületében hasonló megoldáshoz folyamodtak, azóta ott legfeljebb a hétvégi temperáló fűtés igényelt földgázt. Később a gázkazánokat korszerűbbre cserélték, de lényegében nem használják ezeket. A tüzelőt pedig a város területein álló fák adják, ilyenre nem kellett az önkormányzatnak költenie. Eddig elegendőnek bizonyultak az elszáradt, öreg, vihar miatt kidőlt, illetve betegség miatt vagy más okból eltávolított fák. Saját erőből oldják meg a feldolgozásukat, a készletből jelenleg 30 köbméter már azonnal a kazánokba kerülhet, és még jelentős mennyiség vár aprításra.

A hideg hónapokra készülve úgy döntöttek, hogy a művelődési házban legfeljebb 14 Celsius fok lesz, de komolyabb rendezvény idején ez 18 fokra nőhet, és minden egyéb tevékenységnek a könyvtár ad helyet, amit szükség esetén nap közben melegedőnek is használhatnak majd a pacsaiak. Az óvoda, bölcsőde épülete energetikailag korszerűnek számít, ott nincs mód a spórolásra, jelentette ki a polgármester. Mint mondta, nagyobb fejtörést jelent a tankerületi központ fenntartásában lévő iskola épületében működő, hat dolgozót foglalkoztató főzőkonyha. Itt már nyáron egyik hónapról a másikra kétharmadával nőtt a gáz ára, és ezt nem lehet a térítési díjakban érvényesíteni, mert már azokat jelentősen emelni kellett a költségek növekedése miatt. Ha a tankerület korlátozásra kényszerül az iskolában, akkor az komolyan kihat a közös áram- és gázhálózatról működő konyhára is, be kell zárni, mondta végezetül Kelemen Tamás.