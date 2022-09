Idén 10 éve, hogy megalakult a községben az időskorúakat összefogó Korhatártalan Klub. A jubileum alkalmából pénteken tartottak ünnepséget a helyi művelődési házban.

A rendezvényen Király Edit, a klub vezetője emlékezett meg a kezdetekről és az eltelt 10 esztendő eseményeiről, közben képes összeállítás engedett betekintést nyerni a vendégeknek a klub életébe.

-2012. szeptember 7-én alakultunk meg 47 fővel - kezdte. - Azóta ez a létszám mindig kicsit változott, de 50-nél kevesebben nem voltunk. Most egyedül állok itt, de az érdem, hogy 10 éve együtt vagyunk nem csupán az enyém. Ketten férjemmel vállaltuk, hogy megpróbálunk együttműködni azokkal az emberekkel, akik nem csak fiatalon, de életük folyamán részesei voltak, tenni akartak a falunkért, önmagukért és példaként állhatnak az unokáik előtt. Már az első évben sikerült kialakítanunk azokat az összejöveteleket, melyek évről évre a többség kérésére megismétlődtek, összehoztak minket. Ezek az újévi köszöntő, a nőnapi és férfinapi ünnepségek, a közös faültetés, sültkrumpli sütés, születésnaposok köszöntése. A régi hagyományok felelevenítése is a szívügyünkké vált. Szerveztünk tollfosztást nagy beszélgetésekkel, kukoricatörést, disznóvágást, megismertük az őrségi konyha ízeit, gombásztunk, szalonnát sütöttünk.

Kisebb csoportokban ki-ki egyéni képességeit is kibontakoztathatta, alakult női dalkör, a csoport ma már számtalan elismerést tudhat magáénak, szerveződött olvasókör, ajándékkészítő böködő kör, barkácsolók, sütő-főző és gazdakör, valamint szerveztek szakmai előadásokat és kirándulásokat is, melyek során a klubtagok megismerhették szűkebb és tágabb környezetüket, kipróbálhatták magukat a sport terén. Emellett rendszeresen részt vesznek és részt vállalnak a községi rendezvényeken, együttműködnek a helyi intézményekkel. Támogatóik közt tudhatják a település önkormányzatát és a Csesztreg Községért Közalapítványt is.

A 10 év során továbbá rendszeres, baráti kapcsolatot alakítottak ki több társszervezettel, így a Lenti Civil Nyugdíjas Klub, a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub és a Kobiljei Nyugdíjas Egyesület tagjaival, de kialakulóban van a kapcsolat a türjei és a csömödéri klubokkal is. Továbbá tagjai az Életet az éveknek országos nyugdíjas szervezetnek is.

Az ünnepségen a műsorban olyan fellépők szerepeltek, akik részesei a klub életének. Népdalokat énekelt Szmolicza Soma, a helyi pávakör, Vörös László gitárjátékkal és énekkel szórakoztatta a hallgatóságot, színpadra lépett a Kerka Táncegyüttes Kerimbózsa tánccsoportja, a Korhatártalan Klub Kortalan dalköre, Berkes József klubtag pedig verses megemlékezéssel készült

Az ünnepségen köszöntőt mondott, illetve emléklapot, oklevelet és ajándékot adott át a Korhatártalan Klub vezetőjének Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere és Kocsis Gyula az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei Szervezetének elnöke.

Pácsonyi Imre köszöntőjében arról beszélt, hogy a Korhatártalan Klub a létével, tevékenységével azt sugallja, hogy mennyi feladata, funkciója és teendője van az idősödő korosztálynak. Küldetésük, hogy kultúrát és értéket teremtsenek, aminek a csesztregi klub teljes mértékben megfelel.

Bedő Róbert pedig úgy fogalmazott, hogy a most ünnepelteknek az elmúlt 10 évben sikerült megvalósítaniuk, részt venniük sok-sok olyan közösségi, társasági, baráti találkozón, eseményen, melyre aktív korukban kevésbé volt idejük. A helyi önkormányzat is azt tapasztalja, hogy a szerteágazó tevékenységi kör, a tagok által hozott tenni akarás számos olyan tevékenységet alakított ki a településen, amire addig nemigazán volt példa.

Végül a társklubok tagjai fejezték ki jókívánságaikat az évfordulós klub vezetőjének, tagjainak.