A 66 éves Windisch Ernő először 1976-ban adott vért, és mint fogalmazott, ez annyira megtetszett, hogy azóta minden lehetséges alkalommal eljött, így jutott el 193-ig, amit tegnap újabbal növelt. Mivel AB RH+ a vércsoportja, mindenkinek tud segíteni, árulta el, de csak ugyanilyen vért kaphatna. Hozzá képest egy évvel később lépett a véradók családjába a 64 éves Büki József. Számára a kezdő lökést az adta, hogy rokonát baleset érte, szarvas öklelte fel, életét sikerült megmenteni, de ehhez sok vérre volt szüksége.

- Ekkor határoztam el, hogy én is segítek másokon a véremmel - idézte fel. Ő eddig 130 alkalommal nyújtotta karját, és mivel ritka a vércsoportja, 0 RH-, ezért többnyire külön hívják be. Két társánál kevesebbszer tudott megjelenni, mert hét évvel ezelőtt egyik veséjét donorként átadta, emiatt a véradásban egy ideig nem számíthattak rá.

elölről: Bali Zoltán, Dolgos Péter, Windisch Ernő, Büki József

Fotós: Arany Gábor

Katonaként, 1986-ban adott először vért Dolgos Péter, aki csütörtökig ezt további 176 alkalommal ismételte meg.

- Nincs különösebb oka, A+ a vérem, én ezzel segítek másokon, és egyben rendszeres kontroll számomra is, tudom magamról, hogy egészséges vagyok _ magyarázta az 55 éves Dolgos Péter. A megfelelő egészségi állapot ugyanis feltétel, és ez azt is jelenti, hogy a tegnap köszöntött donorok évtizedek óta ennek megfelelően élnek. Ezt dr. Dancza Tímea, a vérellátó vezető főorvosa emelte ki, amikor köszönetet mondott, és átadta vérellátó ajándékát, akárcsak Rubi Jánosné, a Vöröskereszt megyei véradásszervező koordinátora. A város nevében pedig Bali Zoltán alpolgármester fejezte ki elismerését, majd a trió tagjai kiegészítve ő is vért adott, ezzel hívva fel a figyelmet ennek fontosságára, hiszen egy véradással három embernek lehet segíteni.