Dézsi Attila polgármester elmondta, a Szabadság utcai beruházás mintegy 18,8 millió forintba került, amelyből majdnem 16-ot a Belügyminisztérium, 2,8 millió forintot pedig az önkormányzat biztosított. Az elektromos seprő- és fújógépre 7 milliót nyert Zalaszántó a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán, amelyet a helyhatóság további kétmillió forinttal egészített ki.

A településvezető kiemelte, a belterületi utak karbantartására mindig is nagy hangsúlyt fektetettek, s pályázatok útján, vagy saját forrásokból igyekeznek felújítani azokat. A mintegy 600 méter hosszú Szabadság utcában már időszerű volt a munka, hogy megelőzzék a kátyúk okozta balesetveszélyes helyzeteket. Hozzátette: a közeli Ádám utcát két éve korszerűsítették, most pedig a Temető utcában terveznek hasonlót, amelyre már beadták a pályázatukat.

– Az elektromos seprőgép azért fontos, mert megpróbáljuk kímélni a környezetet, s ezzel könnyebbé válik a járdák és az utcák tisztítása – fogalmazott Dézsi Attila, elárulva azt is, a szerkezetet már „bevetették” a falunap előtti takarításkor. – Kisebb hó esetén is tudjuk majd használni, s a falevelek összegyűjtésében is nagy segítséget jelent.

A polgármester a falunap kapcsán megjegyezte: az előző időszakhoz képest több programot tudnak szervezni, s bíznak abban, hogy „egyre többen kimerészkednek, és ismét közelebb kerülünk egymáshoz. Reméljük, a Covid mind inkább kiszorul az életünkből, s újraindul a közösségi élet” – összegzett Dézsi Attila.

Nagy Bálint beruházási államtitkár, országgyűlési képviselő az átadás után leszögezte, a zalaszántói beruházások jól példázzák, hogyan kell fejleszteni: hiszen nemcsak az a fontos, hogy valami megépüljön, hanem azt fenn is kell tartani.

– Ahhoz, hogy a kisebb és közepes méretű települések hosszútávon jó jövőképet kínálhassanak, nagyon fontos az utak megújítása: a fő-, illetve az akár három-, vagy négyszámjegyűek mellett a falvakban lévők is – emelte ki Nagy Bálint.

A politikus arról is beszélt, a Magyar falu program rendkívül eredményes a választókerületében, hiszen itt is a helyi igényeknek megfelelő fejlesztésekhez biztosít hazai forrást, ezért fontos annak fenntartása, folytatása – a háborús helyzetben is. A kormányzat most emellett a munkahelyek megtartására, illetve újak teremtésére koncentrál, jelezte az államtitkár, országgyűlési képviselő.