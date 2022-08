A zalakarosi szállodák aktuális vendégforgalmáról, illetve a jövő nehézségeiről és kihívásairól beszélgettünk a hotelek vezetőivel, valamint a már egy éve megnyílt korzó népszerűségéről is szó esett.

Czimondor Nándor, a zalakarosi MenDan Hotel igazgatója / Fekete Nándorral beszélget/a szálloda 15 méter magas tetőtéri medencéjénél

- Már 49 éve vagyok a szakmában augusztus 20-a mindig kiemelt időszaknak számított a szállodaiparban – mondta Czimondor Nándor, a MenDan Hotel vezérigazgatója. – A korábbi évtizedekben az ünnep után rendszerint elromlott az időjárás, ma már nincs ez így. Teltházzal működik a szálloda, 164 szobánkat további ágyakkal bővítettük, így 108 százalékon teljesítünk. Ha hinni lehet az időjárás jelentéseknek, akkor az utolsó hét is hasonlóan forrón telik majd és talán a meleg szeptemberre is kitart. Egész nyáron jó töltöttséggel rendelkeztünk, talán egy hajszálnyival az általunk rekordévnek számító 2019-es szezon alatt maradtunk. A 15 méter magasan található látványos medencénk vonzereje szintén kiemelendő. Elégedettek lehetünk a mostani helyzettel, bízunk benne, hogy az őszt zökkenőmentesen tervezhetjük.

Szerinte némileg áthangolódott a vendégkör, valamivel kevesebb német turista érkezett, viszont lengyel, cseh és szlovák vendég annál több. Érdemes kiemelni a magyarok jelenlétét, akik ugyancsak nagy számban érkeznek a szállodába. Ebben az időszakban általában két hétközi napot foglalnak le, s most ehhez jön a két nap hétvége, így lesz kerek a pihenés.

Üsztöke Botond , a Hotel Karos SPA igazgatója, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke a megújult medencetérben

Az egyik legnagyobb szálloda a Hotel Karos SPA 220 szobájával szintén csaknem kiteheti a megtelt táblát. Az augusztus 20-ai foglalásokról és más, a hoteleket érintő helyzetről Üsztöke Botond vezérigazgató, aki egyben a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke szólt. Kiemelte: szerencsére a többi zalakarosi hotel is hasonló nagyüzemet bonyolít az ünnepi hétvégén. Bár egy héttel ezelőtt szkeptikusabban nyilatkozott volna a jövőt illetően, most már azt látja, hogy az utolsó augusztusi hetet is kihasználják a családok a pihenésre.

- Az energiaárak változásának hírére a napi foglalási számaink szeptemberre és októberre vonatkozóan egy harmadára csökkentek – folytatta. – Ez intő jel, tartunk attól, hogy a következő hónapok nem alakulnak olyan jól, mint azt gondoltuk volna a szezon elején. A magánszállások visszajelzései nem olyan jók, mind a szállodáké. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy el lehet érni a 2019-es év bevételeit. Most viszont nem a bevételek határozzák meg a szállodaipart és a turizmust, hanem a felmerülő költségek. Nem titok, a Hotel Karos SPA éves energiaköltsége nagyon magas. Ezen felül a dolgozók bérét az év elején 15 százalékkal megemeltük, ám ez kevésnek bizonyult, ezért ezt májusban és júniusban még további tíz százalékkal növeltük meg. Megdöbbentő az is, hogy a tavalyi év ezen időszakához képest 28,2 százalékkal nőtt az élelmiszer nyersanyag ára.

A szakember szerint hosszú éveken keresztül Zalakarost és a szállodát 40 százalékban külföldi, míg 60 százalékban magyar vendégek látogatták. Most átalakult a trend, a főleg német és cseh turisták mellett egyre több a hazai látogató. És még valami megváltozott: míg eddig a nyári időszakokban főleg sok családos, két, akár három gyermekesek érkeztek. Újabban viszont az egy gyereket nevelők vagy csak házaspárok foglalnak szobát, 4,5 helyett 3,5 napra.

A turisták mellett a zalakarosi lakosok igényeit igyekszik egész évben nívós, ingyenes programokkal kiszolgálni a fürdőváros új központja, a Karos korzó, mely szinte hihetetlen, de már bő egy éve várja a szórakozni vágyókat. A komoly kiívásról Ódor László, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélt. Elmondta: többgenerációs magyar családokon kívül közép-európaiakat és német nyelvterületről érkezőket kell megszólítaniuk. A könnyed hangvételű jazz mellett retró diszkó, utcabál és élőzenés előadók is szórakoztatják szinte minden este a látogatókat. Az idén külföldi produkciók mutatkozhattak be, jó lenne szép lassan továbblépni, de látják azt, hogy a vendégkör óvatosabban nyúl a pénztárcájához.

- A korzó működését még az éghajlatváltozás is befolyásolta, hiszen míg tavaly a 18 órás kezdés is lehetséges volt, most a hőségben egy, illetve két órával is el kellett tolni a szórakoztató műsorokat – fogalmazott. – Nem kell minden napra nagy zenekart, vagy fellépőt hívni, de az egyensúlyt meg lehet tartani. Ezen felül szeretnénk odafigyelni az itt élőkre, a karosiak igényeire, hiszen ők pihenni is szeretnének. Ennek fényében tervezzük a jövőt a korzón működő vállalkozásokkal, akiktől kitartásra mindenképpen szükség lesz az elkövetkezendő időszakban.