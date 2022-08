Már akkor is 1023 méterrel jártunk a tengerszint felett, s még várt ránk a tájékoztatókban "közepesen nehéznek" minősített gyalogtúra Szlovénia legszebb zuhataga, a Rinka-vízesés felé. A kiírások szerinti "negyedórás" kaptatót szépkorú csapatunk alig fél óra alatt megtette, igaz, nem rohantunk, nézelődtünk, bámultuk a fák koronája között felvillanó vakítóan fehér fenséges hegyormokat, botladoztunk a köveken, s kicsit szomorkodtunk, mert a Savinja köves, hordalékos medrében nem találtuk otthon az esős időben, hóolvadáskor bizonyára vadul hömpölygő folyót. Persze minden rosszban van valami jó, így közvetlen közelébe merészkedhettünk az irdatlan szikla tetejéről, 90 méter magasból lezúduló Rinka-zuhatag aljához, s a kánikulában kristálytiszta permetével hűsíthettük magunkat. A vízeséstől jobbra, a függőleges falhoz simuló Sasfészek nevet viselő büféhez már nem vállalta mindenki a meredek lépcsősor megmászását, pedig onnét nyílt igazán remek kilátás Szlovénia legmagasabb vízesésére. A zuhatag forrásához való felkapaszkodást meghagytuk a következő kirándulás feladatául. A lefele vezető úton már jutott energia megcsodálni a gyönyörű alpesi erdő növényeit, különleges páfrányait, harangvirágát, fecsketárnicsát, a pillangókat tápláló óriás virágú, édes pollenű bábakalácsot s a zalai szívünknek kedves ismerőst, a nyíló cikláment.

Így már a virágcsodákra kellőképp ráhangolódva léptünk be a Mozirje városka szélén 1974 óta épülő-szépülő kirándulóbarát kedves kis arborétumba, amit nevezhetünk akár virágparknak, skanzennek, s télen, amikor másfél millió égővel dekorálják a fákat, épületek, hidakat, szobrokat: karácsonyi mesevilágnak. Amúgy így nyár végén is mesebeli hely, a harsogóan zöld gyepű park, a virágágyások végtelen sora, a rengeteg díszcserje, a fürge halakat dajkáló szelíd patak - amelynek frissítő vízébe naná, hogy bele kellett lábalni a kamaszlelkű szenioroknak -, a tündérrózsákkal ékes tavacska, a megőrzött régi kő- és faépületek egész álló napra biztosítanák a látnivalót vagy nyújtanának pihenésre alkalmas árnyas zugolyt. A hatalmas fák alatt a legnagyobb kánikulában is kellemes volt a séta, az őshonos fafajok közül jobbára csak a bükk, a hárs, a fekete gyertyán és a vörös fenyő volt ismerős, egzotikumként közöttük nő például a világ legrégebbi szőlőtőkéjének leszármazottja is. A park közepén hatalmas, fából készült kilátóból is megcsodálhattuk a nagyobbrészt angolpark stílusban épült, de távol-keleti különlegességekkel is színesített ligetet, ami április végén és május elején a 200 ezer tulipánnal, fűszer- és gyógynövényekkel, később az évszakra jellemző virágokkal kényezteti a természetkedvelő vendégeket. A skanzenben magtárak, kovácsműhely, méhészet, vízimalom, fűrészmalom, régi parasztház idézi fel, milyen volt az élet anno Mozirje vidékén.

Hogy melyik évszakban legszebb a park? Tavasszal és nyáron már látták a kirándulást kedvelő zalaegerszegi nyugdíjasok, a hazaúton latolgatták, adventkor visszatérnek, hogy a lélekmelegítő mozirjei téli mesevilágban hangolódjanak az ünnepekre.