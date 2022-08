Az ünnepi istentiszteletet követően elsőként Erdei Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd ifj. Mikó-Baráth György újságíró mondott beszédet. Ebben többek közt azt a kérdést tette fel, hogy alapvetően mit is ünneplünk augusztus 20-án? A saját maga által megadott válaszban az ismert toposzok - Szent István király, államalapítás, új kenyér - mellett arról is beszélt, hogy mai, modern társadalmunkban elfelejtettük megbecsülni az Istent és a munkát. Márpedig a termékeny földet egy gazda, ha már nem is azzal a vérrel, mint évszázadokkal ezelőtt, de még mindig kőkemény munkával műveli meg. A szónok mindezen felül arra is felhívta a figyelmet, hogy „Szent István egy olyan államot képzelt el magáénak, ahol az emberek egymást segítik, egymás munkáját megbecsülik”. Egy olyan országot akart teremteni, ahol „hisznek abban, hogy az ember értéke a lelke”.

Az ünnepi beszédet követően előbb helyi szereplők, majd a gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola néptáncosai adtak műsort, akik több napot is eltöltöttek a településen. Az erdélyi diákok működtek közre azon a vasárnapi kiállításmegnyitón is, amely Bálinth György néprajzi gyűjteményébe enged betekintést. A Vándor Székely című kiállítás a község művelődési házában látható. A Szent István-napi programok zárásaként vasárnap este a Kossuth-díjas Koltay Gergely által vezetett Kormorán zenekar adott magasztos hangulatú ünnepi koncertet.