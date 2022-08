A túra Győrtől Budapestig tartott, méghozzá két keréken. A kitűzött pihenőhelyek pedig Komárom, Esztergom és Szentendre voltak. Mi most az első megállóig szerzett élményeiket osztjuk meg olvasóinkkal.



„Esős reggelre ébredtünk Zalaegerszegen, és voltak ezzel így mások is az egész Nyugat-Dunántúlon. Az előrejelzések szerint hétfő-kedd, esetleg szerda már csak ilyen lesz. Mit is tegyünk? Induljunk vagy sem? De mit is lehet tenni, hiszen a vonatjegy a zsebben, a szállás lefoglalva, meg amúgy is SZABADSÁGON vagyok.

Esőkabátot fel, irány utánam, vonatra fel! A Platán soron, mikor a zoknim csuromvíz volt, már nem éreztem annyira elszántnak magam. Ettől függetlenül megérkeztünk a vasútállomásra. Tőlem teljesen megszokott módon az utolsó pillanatban. Csak ránk várt a vonat. Három héttel ezelőtt foglaltam le a kerékpáros jegyeket, így volt hely a bringáknak.

Fotós: Szabó Balázs

Ami biztos, minden vasúti dolgozó segítőkész volt. Voltak, akik a fel-lepakolásban segítettek, mások még két vonat között is tolták a bringákat. Répcelak az utolsó előtti megállóhely Győr előtt, mikor úgy döntöttem, hogy le nem szállok a vonatról, majd csak Komáromban. Esőben egy percet sem tekerek ma már! Ekkor megcsörrent a telefonom, Győrből hívtak. Éppen akkor ott nem esett az eső. Sebaj, én döntöttem, így lesz és kész. Az biztos, hogy le nem szállok!

Ekkor elhagytuk Csornát és már nem esett az eső, viszont a felhők semmi jót nem mutattak. Majd begurultunk Győrbe, és megállás előtt gondoltam egy nagyot, induljunk el mégis! Így alakult, hogy útnak indultunk az Eurovelo 6-on…

Fotós: Szabó Balázs

Ezen a részén kettő hivatalos egymással párhuzamos útvonalon halad a Nantesből, az Atlanti-óceán partjának közeléből induló és Romániába, a Fekete-tengerhez vezető kerékpáros túraútvonal. Sokat gondolkodtam, hogy melyiket válasszam és végül a szlovák oldal mellett döntöttem. Győrt elhagyva Vámosszabadinál tértünk rá a 14-es főútra. Mit mondjak? Nem lesz a kedvenc kerékpáros útszakaszom az a 3 km, amely az Eurovelo 6 nyomvonaláig vezetett. Nagy volt a forgalom és a sebesség is gyors volt, amivel a kocsik mentek. Viszont a kamionok jelentős oldaltávolságot tartva mentek el mellettünk. Konkrétan a másik sávban.

Fotós: Szabó Balázs

Hamarosan elértünk a Dunán átívelő hídhoz, amit követően megérkeztünk Szlovákiába. Ott dobtunk egy jobbost és máris rajt voltunk a Duna töltésén. A folyás irányát követve tekertünk Révkomáromig. Volt némi deja vu érzésem. Nagyon közel volt a folyó, de sok esetben az ártéri erdővel takarta el magát előlünk. A napi táv kétharmadánál jártunk, mikor Ipolykiskeszi határban kinyílt előttünk a táj, és teljes szélességében láthattuk a Dunát. Csodás látvány volt, ahogy megcsillant a fény rajta. Sokat kellett várni a látványra, de végig aszfalttal, ritkán betonnal borított gátkoronán némi hátszéllel könnyen gurult a bringa.

Fotós: Szabó Balázs

A Duna mellett a távolban láthatóak voltak már Révkomárom toronyházai. Igaz, csak homályosan, mert jól láthatóan ott éppen szakadt az eső. Ahogyan haladtunk felé, egyre jobban fenyegetett minket az elázás esélye, pedig szesz egészen kevés mennyiségben volt nálunk. Az esőpárát megérezve felvettük ismét a reggeli esőtől nedvessé vált, de már megszáradt esőkabátokat, poncsókat. Mire felöltöztünk, meg is érkezett az eső. Szerencsére csak pár száz métert kellett menni, és ahogy jött, úgy ment. A Monostori-hídhoz érve ismét szárazon tekertünk immár, újra magyar földön. Szállásunk Komáromban volt. Szinte napsütéses időben érkeztünk meg. Mire belaktuk az apartmant, ismét leszakadt az ég. De minket már csak az érdekelt, hogy vacsorázzunk valami finomat, majd hogy a gyermekek kedve is meglegyen, fürödjünk a termálban. Végig szakadt az eső, vacsora alatt és fürdés közben is. Mindemellett napközben csodás időben tekertünk Győrtől Komáromig” - mesélte lapunknak Szabó Balázs.