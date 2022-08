Csütörtökön a Tindia és az Aurevoir, pénteken az Igricek és barátaik, majd a Misztrál, a zárónapon pedig PásztorHóra és a Góbé lépett fel, a koncertekre, majd az azt követő táncházakba pedig jöttek „külsősök” is, olyanok, akik hírét vették a remek hangulatú estéknek.

A tábor életét, különféle területekért felelve, Farkas Tibor, Egervári Mátyás, Czupi Áron és Halász Réka igazgatta. Utóbbi lapunk kérdésére elmondta, a Góbé, a Pásztorhóra és a Tindia tagjai oktatták a félszáz résztvevőt, 10 kurzusban. A táborlakók tanulhattak például hegedűn, kobozon, brácsán, nagybőgőn, furulyán, citerán, emellett énekelhettek és táncolhattak is a három nap során.

– Ide mindenki egy kicsit hazajön, s erre törekszünk is, hogy egymást segítő, támogató, mondhatni családias közeget, lelkületet biztosítsunk a résztvevőknek – folytatta Halász Réka. – Ez nem egy hatalmas, több száz fős népzenei tábor, nálunk mindenki ismer mindenkit, s együtt vagyunk folyamatosan. Ezt a hangulatot pedig a résztvevők élvezik, szeretik, és sokat számít az is, hogy a tanáraink lendületesek s igyekeznek a lehető legtöbbet nyújtani.

Itt a résztvevők könnyen megtalálják azt, ami érdekli őket, amit magukénak éreznek: napközben ugyanis népzenét tanulnak, esténként pedig világzene szól – folytatta az egyik fő szervező, hozzátéve: az esti táncházak pedig közösségi élményt teremtenek, s ez a hangulat a „külsősöket” is vonzza, magával ragadja. Arra is volt példa idén, hogy valaki az esti koncertekre érkezett, másnap pedig csatlakozott a tábor táncos résztvevőihez.

– Ebben a három napban a közösség a legnagyobb érték – válaszolta lapunk kérdésére Halász Réka –, szinte családként élünk, s persze jó az is, hogy együtt tanulunk, fejlődünk, és az órákon kívül is összeülünk gyakorolni, játszani. S talán az is különleges, hogy a zenészek együtt mozognak a táborlakókkal, sokat beszélgetünk a foglalkozásokon kívül is. Talán nem túlzás: ilyenkor együtt lélegzünk.