Utóbbin a Nagykanizsán élő, de a településrészhez sok szállal kötődő Tóth Jánosné bábgyűjteménye volt látható. A többek közt Kiskanizsán és a zalakomári általános iskolában is dolgozó nyugalmazott pedagógus egykor maga is bábozott, innen a vonzódása a mesék iránt. Emellett maga is készített bábokat, továbbá gyűjti is azokat, vannak egészen régi, a XX. első feléből származó figurái is. Az én hobbim – Bábokkal a mese világában című tárlatot két héten keresztül tekinthetik meg az érdeklődők a bázai kultúrház nagytermében.

A búcsúi programban a lispeszentadorjáni Szédült Tyúkok tánccsoport, illetve a nagykanizsai Mozaik Társulat működött még közre. Utóbbi A lónak vélt menyasszony címmel vidám vásári komédiát mutatott be, amelynek sztorija a műfaj hagyományainak megfelelően tévedésen alapult. A nyakas gazda lovát megvenni szándékozó kupecet az eladósorban lévő lány kérőjének válik, a leánynézőbe érkező deáknak pedig többek közt azzal „kellett szembesülnie”, hogy kiszemeltjét a lovászok naponta „szépen megkefélték”, legutóbb pedig éppen egy esztendeje volt hasas…

A nagykanizsai társulat nagy sikert aratott bemutatóját zenés program követte, illetve a szervezők meg is vendégelték a búcsúi programra kilátogatókat.