A zalaegerszegi önkormányzat nevében Bali Zoltán alpolgármester összegezte Szent István király államférfiúi működését. Idézett az Intelmekből, a szuverén magyar állam megteremtését ügyes stratégiai gondolkodó teljesítményének nevezte, utalt a vármegye- és egyházmegye rendszer felépítéséről, a nyugati kereszténység felvételének jelentőségéről, a határvédelemről, az egyházi és világi törvények megalkotásáról. Az erkölcsi iránymutatás része a kereszt és a kard szövetsége, ami együtt védelmezte a birodalmakkal körülvett fiatal államot.

Vigh László országgyűlési képviselő az elmúlt 12 év eredményeit ajánlotta hallgatósága figyelmébe, amelyből Zalaegerszegre is számos fejlesztés jutott. Szent István és Mátyás hosszú és sikeres korszaka talán napjainkban ismétlődhet meg, tette hozzá. Sok helyütt ünnepelnek ezekben a napokban, mondta, de a templom a legméltóbb helyszín Szent István életműve feletti tisztelet megadására. Utalt az Isten, a haza és a család hármas erkölcsi értékének megtartására, úgy vélte, hit nélkül nem lehet élni, a haza pedig a nyugodt családi otthonokat, a környezetet és a nemzeti érzéseket is magába foglalja. Egymás tiszteletére, megértésére hívott fel, amikor felidézett olyan eseményt, amikor őt magát is méltánytalan támadás érte. Az ünnep hangulatát emelte Tóth Barnabás és Patai Rebeka zenei szolgálata.

A szónoklatok után dr. Sifter Rózsa főispán, Vigh László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester, Böjte Sándor önkormányzati képviselő, Hodánics Péter református lelkész, Zsugyel Kornél evangélikus lelkész és Ocsovai Grácián katolikus plébános szegte meg az új kenyeret, amellyel megkínálták a templomban összegyűlt híveket.