Mint beszámolójában fogalmaz, az alkotóhét megszervezésekor alapvető célkitűzés volt, hogy összehozza azokat, illetve közösséget formáljon azokból, akik szívesen kézműveskednek, valamint, hogy a programhét keretén belül együtt is átérezhessék az alkotás örömét, hogy átadják egymásnak tapasztalataikat, hogy újabb és újabb kézműveskedési lehetőségeket ismerjenek és sajátítsanak el, kortól függetlenül. Idén is sok, mintegy 30-40 fő vett részt a múlt héten tartott foglalkozásokon, volt, aki mindennap, és volt, aki csak pár órára. A korosztály is nagyon változatos: a legfiatalabb résztvevő 5 éves volt, míg a legidősebb már betöltötte az 50 évet. A program szempontjából pozitív visszajelzés, hogy sok a visszajáró táborozó, és többen hozták hasonló érdeklődésű ismerőseiket is, hangsúlyozta a településvezető.

Az alkotóhéten előre meghatározott programterv alapján folyt a munka. Voltak olyan tevékenységek, melyekre mindennap, folyamatosan lehetőség nyílt, illetve naponta voltak kiemelt kézműves foglalkozások. Természetesen semmi nem volt kötelező, minden résztvevő kedve szerint kapcsolódott be az alkotófolyamatokba. A szakmai munkában meghívott oktatóként közreműködött Nagyari Katalin, aki a csuhébaba, valamint a gyapjú harangvirág készítésének fortélyait tanította meg. A résztvevők ezen kívül karkötőcsomózást tanultak, gyöngyékszereket és gyöngyállatokat készítettek, üvegfestést gyakoroltak, agyaglapokat díszítettek, agyag dísztárgyakat formáltak, hímeztek, ismerkedtek a kosárfonással, kipróbálhatták a korongozást, a papírmerítést, a pontozásos mandalakészítést.

S a tábornak még vége sem volt, már gyűltek az ötletek, hogy milyen újabb és újabb anyagokat, technikákat kellene felvenni a következő évi programlehetőségek közé.