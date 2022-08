A három nap a finom zalai ízek mellett vadászati konferenciát kínál, sok nevetést, jó hangulatot ígér, s olyan mainstream előadókkal szórakoztat, mint a Wellhello és a Tankcsapda.

– Három éve tudtuk utoljára megszervezni a vadpörköltfesztivált, akkor találkoztunk utoljára Zalaegerszeg testvérvárosainak delegációival is, majd a koronavírus közbeszólt. Idén azonban tizenegy határon túli település, köztük a háború sújtotta Beregszász küldöttsége is ellátogat hozzánk – bocsátotta előre Balaicz Zoltán polgármester, aki a kezdeteket felidézve elmondta: a program 2008-ban szüreti fesztiválként indult, ám idővel szerették volna megtalálni azt az unikális tematikát, ami csak Zalához, Zalaegerszeghez köthető, amiről mindenkinek a zalai megyeszékhely jut eszébe – mint Miskolc a kocsonyafesztiválról, Békéscsaba a kolbásztöltőversenyről vagy Szeged és Baja a halászléről. Mivel Zala a legerdősültebb, vadban gazdag megyék egyike, adta magát az ötlet: épüljön erre a város nyár végi nagyrendezvénye, hiszen „vétek lenne Zala értékeit nem megmutatni a szélesebb közönségnek”. Így 2015-től már az új tematika mentén szervezték meg a fesztivált, melynek kínálatában egyre nagyobb hangsúlyt kapott a vadgasztronómia, ezzel együtt a vadászat és persze az erdők minden kincse: a gomba, az erdei gyümölcs, a lekvár, a méz, az aszalványok s a zalai borok és pálinkák.

Balaicz Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a hagyományokhoz híven a fesztiválhoz kapcsolódva kilenc étteremben (Arany Bárány, Contrast Bistro, Díszpinty, Strike, Tó-Ka, Piccolo, Kiskondás, Véndiófa és az alsópáhoki Az én anyósom étterem) lehet majd változatos vadételeket enni a programsorozat idején.

Tompa Gábor fesztiváligazgató, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője a nemrég zárult nyári színházi évad kapcsán kiemelte: soha ennyien nem látták a Kvártélyház előadásait, A padlást az EgerszegFeszt nyitónapján több ezren tekintették meg. Szeretnék, ha ez hagyománnyá válna, s a futó darabokat bemutathatnák a fesztiválok közönségének is. Ezúttal ugyan nem a teljes darabot, de a Meseautó dalait meghallgathatják a színházkedvelő fesztiválozók szombaton 21 órától. Hozzátette: ahogy a nyár eleji EgerszegFeszt, úgy a vadpörköltfesztivál is a korábbinál nagyobb területen fogadja a látogatókat, ezzel az ország legnagyobb ingyenes városi fesztiváljává nőve ki magát.

A helyre pedig minden bizonnyal szükség is lesz, hiszen a Kazinczy téri nagyszínpadon olyan előadók szórakoztatnak majd, mint a Kelemen Kabátban, a Wellhello, a Firkin, a Tankcsapda és az Anna and the Barbies. Amikor pedig nem a koncertlátogatók foglalják el a teret, akkor bográcsokban rotyog majd a jófajta vadétel (idén a jótékonysági főzésből befolyó összeggel a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzését támogatják). Ezúttal ráadásul nem csak a vadfőzésben je­leskedők ragadnak fakanalat, hiszen a program kibővül a MA-HAL Országos Halfőző Versenyével, amelyre az ország számos pontjáról érkeznek résztvevők. Így több mint száz főzőcsapat szorgoskodik majd szombaton a téren. A részletekről Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója beszélt. Kiemelte: immár 46. alkalommal szervezik meg a versengést, amelynek minden esztendőben más település ad otthont, népszerűsítve a különféle halételeket és megmutatva azok sokszínű elkészítési módját. Nevezni három kategóriában lehetett: dunai, tiszai jellegű halászlé és egyéb halétel. Az alapanyagot Zalában is működő haltermelőtől vásárolják, s a zalacsányi halfeldolgozóban készítik elő, minden versenyző öt kétkilós pontyot kap. A Kazinczy téren egy 24 ezer literes óriásakváriumot is felállítanak, bemutatva a hazai tógazdasági halfajokat, s szombaton a megyei horgász szövetséggel közösen ifjúsági horgászversenyt szerveznek.

Paál Tibor, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezetének alelnöke a programhoz kapcsolódó pénteki vadászati konferenciára, a szombati vadászkutya-felvonulásra és a Sohollári-völgyben vasárnap megrendezendő hagyományos évadnyitó rendezvényre hívta fel a figyelmet, s közölte: a vadfőzésen nyolc vadászatra jogosult is képviselteti magát.

– Élvezzék a programokat, látogassanak el családtagjaikkal, barátaikkal a koncertekre, kóstoljanak, beszélgessenek és főleg mosolyogjanak sokat, érezzék jól magukat! – tanácsolta még útravalóként a polgármester.

KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓK

Csütörtök hajnaltól hétfő hajnali 5 óráig le lesz zárva a Széchenyi tér, továbbá a Kossuth utca Petőfi utcáig tartó szakasza, emellett a Kazinczy tér Kovács Károly tértől a Mártírok útjáig tartó része is. A Mártírok útjáról tilos lesz a Balatoni út felé kanyarodni. A Kossuth utcára sem a Tüttőssy, sem a Kisfaludy utcáról nem lehet kihajtani, s a lezárással érintett területen tilos lesz a parkolás is. Továbbá pénteken 9 órától vasárnap 24 óráig a Tüttőssy utca 10-22. szám előtti szakaszára csak az ott lakók hajthatnak be.

A szervezők parkolásra a Csipke parkolóházat, a Kovács Károly téri, a ZTE-stadion melletti és a piac mögötti parkolót ajánlják.