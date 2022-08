A bográcsokban különféle módon készült a vadpörkölt, volt aki a göcseji erdőkben szedett gombával bolondította, többen a klasszikus receptek mellett tették fel voksukat és mellé jó zalai dödöllét kínáltak.

A Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület csapatának tagjai miközben készülnek az 1848-as pákozdi csata évfordulójára, a fesztiválon két bográcsnak is alágyújtottak. Az egyikben vadragu, a másikban pedig hagyományos, paradicsomos disznótoros káposzta készült vaddisznóhúsból és jófajta savanyú káposztával.

Ezúttal ráadásul nem csak a vadfőzésben jeleskedők ragadtak fakanalat, hiszen a program kibővült a MA-HAL Országos Halfőző Versenyével, mivel idén Zalaegerszeg nyerte el a verseny megrendezésének jogát is. A halfőzésre az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, az Alföldről Bajáról, Hortobágyról, Budapestről is. Így 104 főzőcsapat – 71vad- és 31 halfőző - összesen mintegy 600 tagja szorgoskodott a téren, hiszen a csapatok hat főből álltak. Nevezni a halfőző versenyre három kategóriában lehetett: dunai, tiszai jellegű halászlé és egyéb, vegyes halétel. Az alapanyagot Zalában is működő haltermelőtől vásárolják, s a zalacsányi halfeldolgozóban készítik elő, minden versenyző öt kétkilós pontyot kap.

A három kategóriában készült ételeket külön zsűri bírálta el.