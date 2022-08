A programról hétfőn a helyszínen tartottak sajtótájékoztatót.

Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepének rendezvénye este fél nyolckor kezdődik. Ezt követi az Ismerős Arcok és a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar közös koncertje. Mint Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő felidézte, ez évben a magyar kultúra napján a hangversenyteremben adott koncertet közösen a két zenekar, és ennek sikere láttán érett meg az elhatározás a folytatásra, amihez jó alkalom augusztus 20. ünnepe.

A rendezők képviseletében Flaisz Gergő, a Keresztury VMK igazgatója arról számolt be, hogy az előkészületek hónapok óta tartanak. A 120 négyzetméteres, háromemeletes színpadot a Szent István-szoborral szemközti zöldterületen állítják fel, ahol a nézőknek ezer ülőhelyet tudnak biztosítani. Emellett a szobor körüli területet is elfoglalhatják a nézők, itt azonban ülőalkalmatosságról, plédekről maguknak kell gondoskodni. Szólt arról is, hogy kedvezőtlen időjárás esetén az előadást a 600 nézőt befogadó Art moziban tartják meg ugyanebben az időpontban. Ide azonban csak regisztrációs jegy birtokában lehet belépni, ez pedig ingyenesen az Art moziban igényelhető minden nap 15 és 20 óra között. Egy ember négy jegyet kaphat, tette hozzá Flaisz Gergő. A koncerttel kapcsolatos minden fontos információt folyamatosan megosztanak a hagyományos és az online médiában, a végleges helyszínről szerdán döntenek.

Elhangzott a kérés: szabadtéri koncert esetén az autóval érkezők a környékbeli bevásárlóközpontok parkolóit vegyék igénybe, a szobor környékén lezárások lesznek.