1. Kavicsfestés – a tevékenység, mely kétszer is leköti a gyerekeket. Egyszer, míg megtalálják a parkban a megfelelő kavicsot, másodszor pedig míg megfestik azokat. Ajándéknak is tökéletes.

2. Augusztusi hullócsillag figyelés – ez csak ebben a hónapban látható. Adjunk nekik pokrócot, és irány a szabad.

3. Menhelyi kutyák sétáltatása – szerezzenek örömet a gazdátlan állatoknak, és keressék fel nagyobb testvérrel vagy szülővel a legközelebbi állatmenhelyt.

4. Homokvár építés – van, amiből sosem lehet kinőni. Kis gyerek kis vár, míg nagy gyerek egy egész kastélyt is felépíthet; akárcsak a felnőttek.

Homokvárat nem csak a strandon, hanem bármelyik homokozóval ellátott játszótéren lehet építeni.

Forrás: pixabay

5. Házi fagyi készítés – nem kell hozzá drága eszköz, rengeteg egyszerű, ám annál finomabb házi fagylalt ötleteket találni az interneten. Hagyjuk kísérletezni az ízekkel a gyerekeket.

6. Lufiba zárt üzenetet az égbe – írjanak kedves üzenetek és tegyék szebbé vele mások napját.

7. Természetfotózás – a gyerekek érdeklődve figyelik a különböző állatok, legyen az bogár, méh, hangya vagy sáska. Engedjük nekik, hogy megörökítsék őket.

8. Legyen saját fájuk – sosem lehet elég korán megtanítani a gyerekeknek, hogy ők is sokat tehetnek a Földért. Egy saját fa ültetése, gondozása örök emlék marad neki felnőttként is.

Egy felnőtt fa körülbelül egy ember oxigénszükségletét termeli meg.

Forrás: pexels

9. Gyümölcsszobor készítés – Adjunk zöldségeket és gyümölcsöket a nagyobb gyerekeknek, és engedjük, hogy a fantáziájukkal egészen különleges gyümölcsszobrokat hozzanak létre, ami még ráadásul egészséges is.

Szinte bármilyen állat elkészíthető gyümölcsökből.

Forrás: mindmegette.hu

10. Saját mesekönyv írás – Ha unalmasak a polcon a könyvek, kérjük meg gyermekünket, hogy írjanak egyet a saját főszereplésükkel. Bevonhatja a családot, és rajzolhat is hozzá, ami később egy egészen különleges emlék lesz.

11. Madáretető készítés – számtalan könnyen elkészíthető etető található az interneten, amiből a gyerekek is könnyedén elkészíthetnek egyet, amit akár díszíthetnek, kifesthetnek.

12. Készítsenek saját társasjátékot – Nagy kartonlap, sok színes filc és egyéb kreatív eszközökkel saját családi társasjátékot készíthetnek, ami akár több napi elfoglaltság is lehet számukra.

13. Kézzel festés – Ily fajta élményfestést már különfoglalkozásokon is tartanak, érdemes egyszer otthon is kipróbálni, hiszen akár egy új hobbi is kialakulhat.

Forrás: pexels.hu

14. Bunkerépítés – Az örök kedvenc. Teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy, esetleg gyermek lelkű felnőtt építi, a bunker megunhatatlan. Takarók, plédek, székek – sok mozdítható tárgy bevethető, hogy egy igazi „kuckót” építsenek maguknak a gyerekek.

15. Kincses térkép készítése – Aranyat készíteni kavicsból, elrejteni őket és egy térképet rajzolni hozzá a szülőknek igazán izgalmas feladat a kicsiknek.