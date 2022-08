Soós Zsolt polgármester örömét fejezte ki, hogy ez alkalommal is nagyszámú érdeklődő választotta a rendezvényt és együtt ünnepelhetnek. Arról is szólt, hogy a tavalyi Anna-búcsún felvázolta a település fejlesztésére vonatkozó terveket, most örömmel jelentette a település vezetője, hogy Zalatárnok sikerei már számokkal is kimutathatók, több pályázati lehetőséget is elnyertek több mint 70 millió forint értékben. Ezáltal a falu infrastruktúráját sikerült nagyobb mértékben korszerűsíteni. Végezetül arra kérte a helyieket, hogy úgy álljanak a jövő elé, ahogy eddig és akkor nincs fal előttük.

A segítségért köszönetet mondott Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztosnak, aki részt vett az ünnepségen és kiemelte beszédében, hogy Zalatárnok egy dinamikusan fejlődő település, az utóbbi néhány évben megújult a falu, az elvégzett munkához gratulált a polgármesternek és méltatta a tevékenységét. A politikus hangsúlyozta továbbá, hogy olyan falvakat kívánnak kialakítani, ahol jó élni. A Magyar falu program e célok eléréséhez nyújt támogatást és még hét éven át tervezik fenntartani ezt a pályázati lehetőséget. Végezetül gratulált a tíz újszülötthöz is, mint mondta, ha van gyermek, akkor van jövője a falunak.

A beszédeket követően a kisgyermekeknek és szüleiknek névre szóló ajándékot adott át Vigh László és Szeles Gyöngyi védőnő. A búcsúi program délelőtt szentmisével kezdődött, délután futball mérkőzés, majd számos szórakoztató program várta az érdeklődőket.