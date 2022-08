Az utcában iskola, bölcsőde, óvoda, valamint az adóhatóság található, közel a múzeum, a templom, a stadion, a rendőr-főkapitányság és több társasház. Mindez nagy járműforgalommal jár, ám az egyirányú forgalmi rend sokszor eredményezett torlódást, ráadásul kevésnek bizonyultak a parkolóhelyek is, mondta bevezetőjében Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője. A változtatás terve három éve elkészült: a lényege, hogy a Kis utcában az Október 6. térről átkötő út és a Kölcsey utca között - lényegében az óvodáig tartó nyugati szakaszt - kétirányúsítják. Ezt most sikerült megvalósítani, de ennél sokkal több történt. Az önkormányzat ugyanis közben megvásárolta az iskola mellett álló családi házat, amit elbontatott, a helyén ideiglenes parkoló létesült 14 hellyel, és ez most térköves burkolatot kapott , a környezetét helyreállították, füvesítették, és négy árnyat adó fát is ültetnek. Fontos: a Gyémántház északi oldala előtti szakaszon immár tilos a várakozás.