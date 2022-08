– A most kialakításra kerülő bekötőútra és a parkolóra azért is szükség van, a jobb közlekedés mellett, mert ez is feltétele, hogy a helyszínen a termelői piacot meg tudjuk nyitni – mondta Kercsmár István.

A térköves járathoz elkészült már az alap, erre bazalt- és betonréteg, majd térköves burkolat kerül. A polgármester arról is beszélt, hogy a térkövezésben már gyakorlottak a közfoglalkoztatottak, hiszen a temetőben ők végezték a 100 méter hosszú járda térkövezését. A Start-programban biztosított a munkához az anyagköltség, mintegy 6,5 millió forint, illetve ebből jut még máshova is, a faluközpont megújításához kapcsolódóan a kultúrháznál 110 négyzetméteren térkövet cserélnek és meg kívánják építeni a térköves járdát, szintén a Start-program részeként.

A településen a szabadidőpark rendezvényeknek a helyszíne, itt rendezik meg a falu hagyományos családi napját is. A jövőben pedig szeretnék további funkcióval ellátni és a tervek szerint beindítani a helyi termelői piacot, hiszen a faluban zajló mezőgazdasági program keretében helyben végzik a megtermelt termények feldolgozását a gépesített feldolgozóban. Többféle olyan terméket – lekvárokat, szörpöket, befőtteket, savanyúságokat – állítanak elő, melyeket a helyi piacon tudnák értékesíteni, de külsős termelőket, árusokat is fogadnának.

A szabadidőpark munkálatai várhatóan ősz elejére fejeződnek be.