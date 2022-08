Ezekben a hetekben zajlik tart az őzek násza, az az időszak, amikor nappal is aránylag könnyen be lehet cserkelni az amúgy figyelmes agancsos őzbakokat, mert őket most a suták epekedő hívása köti le. Sajnos emiatt az állatok veszélyérzete is csökken, ahogy a figyelmük is, ilyenkor a legváratlanabb pillanatban is kirohanhatnak az úttestre. Ezért a közlekedőknek érdemes tudni, hogy az őz az alábbi helyeket kedveli a leginkább: erdők, kisebb erdőfoltokkal tarkított mezőgazdasági területek, nádasok, magas füves, bozótos területek.

Bár a gázolások többségében a vadállat sérül meg, sajnos előfordult már olyan baleset is, ami tragédiával végződött. Ennek oka egyrészt az lehet, hogy az elütött vad a szélvédőt bezúzva a gépjárműben landolhat, vagy a balesetet elkerülni szándékozó autós félre rántja a kormányt, amiből végzetes manőver lesz.

Mit lehet tenni a vadbalesetek megelőzése érdekében?

Nos, a fokozott figyelem segíthet, ezért a balesetek elkerülése érdekében komolyan kell venni vadveszélyt jelző táblákat! Vezetés közben ne csak előre figyeljünk, hanem folyamatosan az út környezetét is pásztázzuk tekintetünkkel. A lassabb tempó is esélyt ad a baleset elkerülésére, különösen akkor, ha az út mentén, néhány száz méteren belül őzek láthatók. A motorkerékpárosoknak még inkább indokolt az óvatosság, hiszen védtelenebbek az autósoknál. Előfordulhat, hogy az autópályákon, vagy azok közvetlen közelében vadállatok bukkannak fel. Bár ezeket az utakat vadkerítés védi, mégis ilyenkor célszerű lassítani, még akkor is, ha nem érezzük magunkat közvetlen veszélyben

Aki pedig nem szeret “cammogni”, gondoljon rá mennyi időbe kerül vadgázolás esetén a helyszínelés, a megrongálódott autó javíttatása, az anyagiakról nem is szólva.

Ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, mondják a vadászok. Ők azt tanácsolják, hogy ilyenkor is lassítsunk és nyomjuk a dudát az elijesztésre. Ha őz ugrik az autó elé, az egyetlen megoldás a vészfékezés, tehát a satufék. Ilyen helyzetben csak fékezni szabad és kell, mégpedig teljes erőből, semmiképp se próbáljunk kerülni, és ne rántsuk félre a kormányt, mert kisebbik baj elütni a vadat, mint frontálisan ütközni a szemből érkezővel, vagy fának csapódni.

Ha megtörténik a vadgázolás, akkor célszerű rendőrségi helyszínelést kérni. Ennek jegyzőkönyve alapján lehet értesíteni az illetékes vadásztársaságot. Az esetleges kártérítési igény érvényesítésének is ez az alapja, de e téren nincsenek jó esélyei az autósoknak lévén, hogy leggyakrabban veszélyes üzemek találkozásának szokták minősíteni az ilyen eseteket, amiben mindenki viseli a maga kárát. Végezetül: az elütött állatot tilos elvinni, az ugyanis lopásnak számít, mert életében a vad az állam tulajdonában áll, halála után pedig a területen vadászatra jogosult rendelkezik vele.

Az őz egyébként legelterjedtebb nagyvadfaj hazánkban az Országos Magyar Vadászati Védegylet becslése szerint legalább 374 ezer egyed él Magyarországon. Nem véletlen, hogy a csaknem 6500 nagyvadelütésben 5000-nél több esetben őzet gázolnak el, többségét éppen a párzás időszakában.