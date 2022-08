A programnak több célja is volt, egyrészt a szülőket szerették volna tehermentesíteni a szervezők, emellett hasznos elfoglaltságot kínáltak a résztvevőknek, de az is szándékukban állt, hogy kicsit jobban összehozzák a közösséget. A táborvezető Mihályi Erzsébet szerint erre nemcsak azért volt szükség, mert nehéz őket az okoseszközök mellől kimozdítani s társas élményeket kínálni számukra, hanem azért is, mert a helyi körülmények sem kedveznek túlzottan a kapcsolatok kialakításának. Ez utóbbi magyarázataként a táborvezető elmondta: a hat első osztályos korú zalaháshágyi kisgyermek négy különböző általános iskolában kezdi meg tanulmányait szeptemberben.

– A táborban harminc gyermek vesz részt, ők a 4 és 13 év közötti korosztályból kerültek ki – tette még hozzá Mihályi Erzsébet. – A felügyeletükről, illetve a programok lebonyolításáról két pedagógus, egy pedagógiai asszisztens, a közös önkormányzati hivatal egyik dolgozója, valamint önkéntesek, apukák és közösségi szolgálatos középiskolások gondoskodtak. Emellett nagyon sok segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól, a szülők, nagyszülők pedig szörpökkel, gyümölcsökkel, süteményekkel halmoztak el bennünket.