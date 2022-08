Az eseményen a szőlőhegyi gazdák nevében Galambos László, a helyi Borbarát Kör Egyesület korábbi elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Elmondta, hogy a XV. században már létezett Csáfordai-kút annak idején egyedüli víznyerő helyként látta el Nagyfernekág, Kisfernekág és Csütörtökhely lakosságát. A mostani felújításra rongálás miatt volt szükség, egy turistacsoport tagjai hívták fel a figyelmét arra, hogy a kút betongyűrűit ismeretlenek összetörték, ezért vizet sem lehetett venni belőle. A felújításban főként a Csütörtök- és Patakai-hegyi gazdák vettek részt, de helyi vállalkozók és az önkormányzat is segítette az önkéntes munkát.

– Ez a kút már az 1500-as években létezett, s elődeink megőrizték számunkra – mondta Galambos László. – Azt gondolom, nekünk szintén kötelességünk gondoskodni róla, továbbadni az utókornak. Ezért is vállaltuk, hogy helyreállítjuk, felújítjuk. Kérünk mindenkit, vigyázzanak rá, hogy az utánunk jövő generációk tagjai is láthassák, vízével olthassák szomjukat. Leginkább a kút érdemli meg ezt a gondoskodást, hiszen évszázadokon keresztül táplálta vízzel az itt élő lakosságot.

Gyarmati Antal polgármester gyermekkori emlékének felidézésével kezdte beszédét, mint mondta: a 70-es évek végén, 80-as évtized elején gyermekként ő is ide járt a napjainkban már egyre nagyobb kincset jelentő ivóvízért, amikor rokona birtokán tartózkodtak. Ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy a kút első írásos említése a XV. századból való, tehát valóban évszázadokon át biztosította a vizet az említett települések részére. Eddig három alkalommal újították fel, először a múlt század közepén, majd 1980-ban – erről annak idején lapunk augusztus 19-i száma is tudósított, amit fel is olvasott a polgármester –, legutóbb pedig most, a gazdák kezdeményezésére.

A köszöntőket követően Páli Zoltán plébános mind a kutat, mind a mellette kialakított pihenőhelyet felszentelte.