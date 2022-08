A rendezvényen Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője adta át jelképesen az autót, illetve annak slusszkulcsát Nyakas Istvánnak, Gutorfölde polgármesterének és Czigány Ferencnek, a Gutoföldi Polgárőr Egyesület elnökének. A politikus gratulált az új járműhöz, mellyel - mint mondta - kényelmesebben, jobb körülmények között tudják ellátni a polgárőrök azt a felelősségteljes feladatot, amit vállaltak a közösség érdekében.

Czigány Ferenc a gutorföldi polgárőrök munkájáról szólt.

- Ez az első autója a civil szervezetnek, nagy szükség volt rá, hiszen mi, egyesületi tagok saját járművekkel láttuk el eddig a feladatokat, saját felelősségünkre vállaltuk, és ha valami gond volt, azt is magunknak kellett megoldani - mondta. - Nagy a körzetünk, hozzánk tartozik Gutorfölde, Rádiháza, Szentpéterfölde és Csertalakos. Másrészt nem tudtunk mindegyik személyautóval a hegyi utakon közlekedni, pedig ellátási területünkhöz tartozik a Balog-hegy és a Tófej-hegy is. Ezért választottunk egy terepjárószerű autót, Dacia Dustert, ezzel könnyebben be tudjuk járni a hegyi terepet is.

Arról is beszélt, hogy az egyesületnek eddig 16 tagja volt, de a napokban Szentpéterföldén hatan letették a polgárőrvizsgát, ahogy megkapják az igazolványukat, már szolgálatba is léphetnek.

Czigány Ferenctől megtudtuk, hogy a gépjárműbeszerzés mellett egy szintén nyertes pályázatnak köszönhetően 300 ezer forint értékben vásárolhattak szükséges felszerelést az új polgárőröknek.

Az is kiderült a beszélgetés során, hogy igencsak szükség van a közbiztonság érdekében végzett munkájukra, hiszen Gutorföldén és a környéken is előfordulnak gyanús egyének, átutazó bűnözők. Nemrég jelzés alapján egy gyanús külföldi rendszámú autót füleltek le.