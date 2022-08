– Szent István királyt ünnepeljük, aki politikai, vallási és társadalmi szempontból építette fel Magyarországot, ő jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat népének – kezdte Nagy Bálint. – Felismerte, hogy Magyarországnak Európához csatlakozva van jövője, de arra is gondot fordított, hogy országa ne függjön idegen hatalomtól. Négy vármegyét alapított első közigazgatási egységként, köztük Zalát, akkori nevén Kolon Vármegyét, melynek a központja Zalavár volt. Így Zala az egyike a legősibb vármegyéknek.

Hozzátette: Keszthely idén 775 éves. Ez a jubileumi év alkalom arra, hogy átgondoljuk, és értelmezzük helyünket az István alkotta Magyarország több mint 1000 éves múltjában.

– De nem csak a múltba kell tekintenünk, hanem meg kell látnunk a jelen hőseit is – mondta. – Azokat a keszthelyieket, vagy Keszthelyért dolgozókat, akik hivatásukkal, hétköznapi munkájukkal ezt a várost építik, erősítik.

Manninger Jenő köszöntő gondolataiban hosszasan beszélt Szent István király államalapítói szerepéről, aki mindig a rábízott közösség javát kereste korának körülményei között.

– Határozott jövőképünk van, Keszthely város adottságaiból, történelméből adódóan, az itt élő emberekkel való párbeszéd alapján is alakítjuk ki – így a városvezető. – Készülünk a területi uniós programra, ennek keretében lehetőség nyílhat nagyobb városfejlesztésekre, felújításokra. A készülő stratégia is jövőképünkön alapszik. Keszthely balatoni város, kulturális és zöld város karaktere kell, hogy tovább erősödjön, ahogy ezt eddig is elismerték, s bekerült egy rangos listán Európa első tíz tóparti települése közé. Ennek megfelelően lesz kiépítve a Balaton-part több sétánnyal, felújítva a Helikon park.

Ezt követően megáldották az új kenyeret, melyet a résztvevők megszegtek és megkínálták belőle a padsorokban ülőket.