Bornapok

Zalakaroson e hét végén tartják a hagyományos bornapok programsorozatát, amelynek keretében pénteken 18.30 órától a Bottal-fogó táncegyüttes bemutatója, 19 órától Mini Artistasuli, 20 órától Abba Show, 22-től pedig tűzzsonglőr bemutató várja az érdeklődőket a Karos Korzón. Szombaton 20 órától az Érzés - EDDA Tribute Band lép fel, a koncertet ugyancsak tűzzsonglőr show követi. Vasárnap 19 órától a Helios zenekar játszik.

Kultúrtivornya Zalaszentgróton

Hét év szünet után rendezik meg a Kutúrtivornyát Zalaszentgróton. Pénteken a Ligetben 15 órától elfeledett zalai ételek bemutatójára és kóstolására várják az érdeklődőket Bede Róberttel, a TV paprika séfjével, 18.45-kor átadják A legjobb kovászos uborka díjat. Este Paulina és a The Biebers lép fel. Szombaton többek között Charlie ad koncertet (20h) az Abrakazabra zenekarral. Vasárnap a ZENGRÓT keretében lehet lazítani 17 órától, lesz meridián torna, hangtálazás is. A tivornya egészen augusztus 20-ig, a város napjáig tart, minden napra szerveznek programokat.



Falunapok

Pusztaedericsen szombaton tartják a település falunapi rendezvényét, amely 14 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. Ezt Varga Béla polgármester megnyitója, majd a Harisnyás Pippik, Léránt Mira és Polgár Patrik, illetve a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek műsora követi. 17.30-tól jazz koncert, 19 órától az Eleven Dance Group előadása, 20 órától a Groovehouse műsora várja még az érdeklődőket. Lesz továbbá főzőverseny, íjászat és játszóház is.

Kiscsehiben ugyancsak szombaton tartanak falunapot, a kultúrház melletti területen reggel nyolc órakor bográcsos főzőversennyel indul a program. Ezzel párhuzamosan játszóház, valamint 10 órától egészségügyi szűrővizsgálatok, s ahhoz kapcsolódó tanácsadás is várja az érdeklődőket. Délután hagyományőrző íjászat, tűzoltó bemutató és óriásbuborék-show szerepel még a programban, 16 órától pedig parasztolimpián bizonyíthatják rátermettségüket a résztvevők. Utóbbira a helyszínen várják a nevezőket a szervezők.

Búcsúi rendezvények

Csörnyeföldön vasárnap tartják a község búcsúját. A program délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik, amelynek keretében megáldják a felújított templomot. Ezt 11 órakor az újonnan kialakított játszótér avatója követi. 15 órától játszóház, népi játszótér, kézműves termékek vására, valamint kulturális és szórakoztató programok várják az érdeklődőket. 17 órakor Móka Palota címmel zenés gyermekműsor, majd óriásbuborék-show, 18 órától a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészeinek műsora, 19 órától a Happy Gang sztárja, Cory zenés programja szerepel még a kínálatban. Bázakerettye bázai településrészén szintén vasárnap tartják a búcsúi programot, itt 11.30 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. 17 órakor Tóth Jánosné mesés babáiból nyílik kiállítás, majd a lispeszentadorjáni Szédült Tyúkok tánccsoport, illetve a nagykanizsai Muzaik Társulat mutatja be műsorát.

Családi napok

Murakeresztúron szombaton bringás családi napot tartanak, amely 9.30-kor a Mura töltésén közös kerékpáros túrával kezdődik, majd a fejlesztések előtt álló kerékpáros túraútvonalakat járják be a résztvevők. 13 órától többek közt játszóház, lovas sétakocsikázás, lovaglási lehetőség, terepautózás, quad és gokart bemutató várja az érdeklődőket. Köszöntőt 14.30 órakor Cseresnyés Péter államtitkár és Polgár Róbert polgármester mond.



Várföldén szombaton családi napot szervez az önkormányzat. A program 15 órakor a letenyei önkéntes tűzoltó egyesület látványos bemutatójával kezdődik a szabadidőparkban, ezzel párhuzamosan játszóház, elektromos autók, valamint ugrálóvár várja még a gyermekeket. 16 órától a Napsugár együttes, 17 órától az MP3 Trió mutatja be műsorát. A színpadi produkciókat követően az önkormányzat a jelenlévőket gulyással vendégeli meg, a gyermekek süteményt és szörpöt is kapnak.

Szoboravató

Homokkomáromban, a Csinga napok záró eseményeként a Mise úton szombaton 14 órakor avatják fel Hunyadi Mátyás faragott faszobrát.

Nagyboldogasszony Napja

Vaspör-Pusztacsatárban e hét végén tartják a kegyhely Nagyboldogasszony-napi programjait. Az első szentmisét szombaton 18 órakor tartják, ennek keretében szentelik fel a néhai vaspöri polgármester, Németh Noémi tiszteletére állított emlékoszlopot. Utána szentségimádási óra, majd éjfélig tartó virrasztás várja a híveket. Vasárnap 11 órakor kezdődik a Nagyboldogasszony-napi ünnepi szentmise, ennek főcelebránsa dr. Németh Norbert, a Pápai Magyar Intézet rektora lesz, majd litánia következik, illetve elbúcsúztatják az eseményre érkező zarándokokat. Hétfőn 17 órakor engesztelő imaórát tartanak, amely alatt gyónási lehetőséget is biztosítanak a híveknek, 18 órakor pedig egy újabb szentmisének ad helyet a kegyhely.

Nován vasárnap tartják a Nagyboldogasszony-napi búcsút, amit ez évben családi nappal kötnek össze. Az ünnepi szentmise 9.15 órakor kezdődik, ezen gitáron és énekkel a Szombathelyi Gotthárd Jenő Általános Iskola hitoktatója, Tímárné Móricz Hajnalka működik közre. Az istentiszteletet követően indul a Kereszt-túra, amely a falu keresztjei mentén vezet. 13 órakor a plébánia kertjében közös családi bográcsos ebédre várják a falubelieket. 14 órától énektanulás, közös játék és kézműves foglalkozások szerepelnek a programban, 16 órától Nagy Tamás plébános ad mini orgonakoncertet, amit 17 órától szentségimádás, illetve Merkli Ferenc vasszécsényi plébános, a Brenner János Hittudományi Főiskola tanárának előadása követ. 18.30-tól Mali Katalin orgonaművész és Navratil Andrea népdalénekes mutatják be a Mennyek Királynéja című közös műsorukat.

Bagolytúra

Zalalövőn, a Patakai-hegyen szombaton 18 órai kezdettel tartja hagyományos bagolytúráját a helyi Borbarát Kör Egyesület.

Felújított kút felszentelése

Zalalövőn, a Patakai-hegyen vasárnap 15 órakor tartják a XV. századi Csáfordai kút felújítás utáni felszentelő ünnepségét. Ünnepi beszédet Gyarmati Antal polgármester mond.

Kiállítás

Márokföldön, a faluházban pénteken 18 órakor a helybéli Szekeres Júlia fotográfus és Árvay László Zalaszombatfán élő képzőművész alkotásaiból nyílik kiállítás. A tárlatot Lelkes András természetvédelmi őr, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa nyitja meg, köszöntőt Vigh László országgyűlési képviselő mond. A műsorban Gubinecz Ákos népdalénekes működik közre.

Koncertek

Nagykanizsán, a Cserebogár Bár teraszán szombaton 20 órától a Szomorú Szörnyek zenekar ad koncertet. Lendván, a Bánffy Központ udvarán pénteken 20-30-tól a Jambalaya zenél.

Hétrétország

Őriszentpéteren, az újonnan avatott Omega parkban pénteken 18 órakor az Omega 60 elnevezésű háromnapos rendezvénysorozattal kezdődik az őrségi nyári kulturális fesztivál, a Hétrétország programja. A nyitónapon az Omega Testamentum zenekar mellett a B52, Nagy Feró és a Beatrice és Földes Hobo László, szombaton az Új-Babylon, az Anna and The Barbies, az Ivan & The Parazol, Zalatnay Sarolta, míg vasárnap a 100 Folk Celsius, Bródy János, Tolcsvay László, valamint az „Omega Szigetek” dalciklus szereplői: Szirtes Edina Mókus, Básits Branka, Csordás Levente, Kollár-Klemencz László és Másik János lépnek színpadra. Szombaton délelőtt 10-től közösségi főzés és a Kőbányai Zenei Stúdió hallgatóinak vendégszereplése, vasárnap 11-től ökumenikus istentisztelet szerepel még a programban. A három nap alatt emellett az Omegához kapcsolódó vizuális anyagokból és képzőművészeti alkotásokból kiállítás is várja az érdeklődőket.

Bográcsfőző verseny

Kisfaluban, a muravidéki település faluotthonánál szombaton 13 órától bográcsfőző versenyt rendeznek.