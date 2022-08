A Hatvan év, hatvan dal elnevezésű háromnapos koncertsorozattal a hazai rockzenei élet kiválóságára, valamint annak már elhunyt tagjaira emlékeznek. A péntektől vasárnapig tartó koncertsorozat Sülyi Péter, az Omega szövegírója ötlete nyomán valósul meg. A már hosszabb ideje az Őrségben élő, a Hétrétország fesztiváligazgatójaként tevékenykedő Sülyi szerint kötelességük emlékezni a hazai könnyűzenei élet legjelentősebb, legsikeresebb s egyben egyik legnagyobb hatású zenekarára.

– Az ismert okok, azaz Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János halála miatt Omega-koncert többé már nem lesz – mondta Sülyi Péter. – A zenekar örökségét azonban tovább kell vinni, s ezért az idei Hétrétországot az Omega-kultusz ápolásának is szenteljük. Speciális fesztivál lesz az idei, amely egy háromnapos Omega-programmal indul, pénteken és szombaton itt mutatkozik be először az Omega Testamentum zenekar, amelyben a gitáros Molnár György és a dobos Debreczeni Ferenc mellett olyan tagok találhatóak még, akiknek volt közük az Omegához. Emellett a hazai rockzenei élet számos kiválósága lép még fel az Omega-parkra keresztelt programhelyszínen. Itt lesz mások mellett Nagy Feró és a Beatrice, Földes Hobo László, az Anna and the Barbies, Bródy János és még sokan mások. Vasárnap más módon emlékezünk a legendás zenekarra, Omega Szigetek elnevezéssel egy akusztikus produkciót láthat a közönség, amelynek hangszerelését Szirtes Edina Mókus vállalta magára. Lesz továbbá Omegához kapcsolódó kiállítás, közösségi főzés, ökumenikus istentisztelet, szombat délelőtt pedig a Kőbányai Zenei Stúdió harminc növendéke szórakoztatja csak Omega-dalokkal a közönséget. Sülyi Péter hozzátette, a Hétrétország ezt követően a megszokott módon, nyitott portákkal, családi és gyermekprogramokkal, illetve önálló zenés és irodalmi estekkel folytatódik, ugyancsak közismert közreműködőkkel.

A programok jelentős része Vas megyében zajlik, de lesznek zalai események is, a Zene templomai hangversenysorozat egyik rendezvényét, Flamisch Péter akusztikus gitárkoncertjét például a szentgyörgyvölgyi református templomban rendezik meg augusztus 15-én, azaz jövő hétfőn, 17 órai kezdettel.