Az idei emléknapot közösségi programmal kötötték össze, hiszen az elmúlt két évben az egészségügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt az idősebb korú polgárok találkozója, így a helyi közösség vezetősége piknikre invitálta a határ menti településen élőket. Az emléknap protokolláris részében a jelenlévő intézmények, szervezetek képviselői megkoszorúzták az 1978-ban elhunyt, majd később a helyi művelődési egyesület névadójának választott Fehér Jani 23 évvel ezelőtt állított emléktábláját, ezt megelőzően dr. Hajós Ferenc, a szlovén köztársaság első budapesti nagykövete emlékezett meg néhai barátjáról. Mint mondta, Fehér Janival a zene kötötte össze. A néhai operaénekes már nemzetközi hírnévre tett szert, amikor felkérték, hogy szerepeljen Lendván, ahol a zongorakísértetet dr. Hajós Ferenc biztosította számára.

A völgyifalusi népdalkör is fellépett az emléknapon

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

– Nem tudok arról, hogy a Muravidéken született volna Fehér Janinál híresebb tenorista – mondta dr. Hajós Ferenc. – Szeretett hazajárni, bár páratlan karrierje során az egész világot beutazta, de mindig hosszúfalusinak érezte magát. Ezt a lokálpatrióta érzést sikerült lányának, az eszéki színház szintén kiváló művészének, Tatjánának is átadnia, ő is többször megfordult Hosszúfaluban.

Dr. Hajós Ferenc kitért arra is, operaénekessé csak a legnagyobb tehetségek válhattak, s Fehér Jani az volt. Ugyanakkor nemcsak a klasszikus zeneirodalmat szerette, rajongott a magyar népdalokért és a magyar nótákért is, lendvai koncertjein azokat is szívesen énekelte.