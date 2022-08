Ugyan a festői szépségű tó partján 54 kijelölt horgászhely található, ám az egyesület vezetősége a 40 fős részvételt tartotta még kezelhetőnek – tudtuk meg dr. Jandó Zoltán elnöktől. A civil szervezet vezető tisztségviselője azt is hozzátette: a verseny meghirdetését köve­tően azonnal elindultak a nevezések, majd viszonylag gyorsan be is teltek a helyek, így már jóval a program megrendezése előtt le kellett zár­niuk a jelentkezési időszakot.

– A szabályzat értelmében ezúttal csak a pontyok és amurok számítottak bele a fogási eredménybe – mondta az elnök. – Ezúttal a szerencse is befolyásolta a verseny kimenetelét, a szeles időjárás a tó déli, vízitökkel sűrűn borított középső-hátsó részébe űzte a halakat. Aki azon a helyen horgászott, annak nagyobb eséllyel volt kapása. Voltak egészen szép fogások, de akadtak közepes méretű halak is, bőven.

A Csatárból érkezett Komáromi András a verseny lefújása előtt körülbelül egy órával fogta a képen látható 3,6 kilós pontyot

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Mindez az eredményen is tükröződött, az említett helyen horgászó baki Horváth József fölényesen, 56,3 kilogrammnyi kifogott hallal nyerte a versenyt, s a legnagyobb fogásért járó különdíjat is ő kapta. Utóbbit egy 12,52 kilogrammos pontyért vehette át. Második helyen a nagylengyeli Lévai Jácint végzett 36,7 kilogrammal, míg harmadik a gellénházi ­Bátorfi László lett 23,3 kilogrammal. A részt vevő 40 horgász közül 27-en adtak le fogási lapot, ők együttesen 91 pontyot és 13 amurt vettek ki a vízből. A legnagyobb amur tömege 8,75 kilogramm volt.

A tófeji Virrasztó Lászlót (képünkön jobbról, dr. Jandó Zoltán társaságában) eddigi munkája elismeréseként tiszteletbeli taggá választotta az egyesület

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Az eredményhirdetésen dr. Jandó Zoltán tiszteletbeli tagságról szóló plakettet adott át a Tófejen élő Virrasztó László­nak. Az elnök ennek kapcsán elmondta: az egyesület időnként igyekszik elismeri azon tagjai munkáját, akik hosszú időn keresztül dolgoznak önzetlenül a közösség érdekében. Virrasztó László – aki 1982-ben, Pusztaszentlászlón tette le horgászvizsgáját – korábban elnökségi tagként is segítette munkájukat. A tiszteletbeli tagság esetükben azt jelenti, hogy kedvezményezettje a jövőben tagsági díj megfizetése nélkül horgászhat a tavon.