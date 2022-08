A Gyöngyvirágok, mintegy megkoronázva a 15., jubileumi évüket, kisebb pakli oklevéllel tértek haza július derekán Nováról, az ott rendezett, immár hagyománnyá nemesedett fesztiválról. Megkapták a fődíjnak számító első helyezést a nagybandás kézikaszás aratás kategóriában, a "bandából" Peszlen Sándor viselheti a Zala megye első kaszása megtisztelő címet, Fábián Imre a kaszakalapáló versenyen állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára. Az aratási étel- és italbemutatón Halász Erzsébet főztje és a tagság remek süteményei ezüstérmet érdemeltek, Bor Józsefnek és Kóbor Istvánnénak köszönhetően a tarlófutó-versenyen is begyűjtöttek egy 2. és egy 3. helyezést, de szépen csillogott Molnár Anna aratókoszorújának "bronzérme" is.

A Ságodi Gyöngyvirágok az aratónapokon kapott oklevelekkel. A képen (b-j) Peszlen Sándor, Kiss Csabáné, Kiss Csaba, Halász Erzsébet és Karáth Ferenc Fotó: A szerző



- Pénzjutalommal is jártak a helyezések, s visszatérve az adminisztratív teendők intézése után a legnagyobb meglepetésemre közölték, hogy Kiss Mihály a mi csapatunknak ítélte a versenyre felajánlott bárányt - elevenítette fel a történteket Halász Erzsébet, az egyesület vezetőségi tagja. - Megkérdeztem a nyugdíjasként már tanyán gazdálkodó, állatokat tartó Misi bácsit, miért mi kaptuk a plusz jutalmat, hiszen más közösségek is szép eredményeket értek el, mire azt válaszolta: "mert ti voltatok a legegységesebb, legösszetartóbb csapat". A "nagybandával" (Peszlen Sándor és Kiss Csaba kaszás, Kiss Csabáné és Kóbor Istvánné marokszedő, Bor József kötélvető és Borbély István kötöző) és a többi versenyzővel együtt 15-en vettünk részt az aratófesztiválon, de úgy döntöttünk, a jutalom, akárcsak a díjak, az egész egyesületet illeti, hiszen egy emberként döntöttünk az év elején, hogy ott a helyünk a találkozón. Sőt, amolyan igazodási pont a programjainkban, évek óta már tervezéskor számításban vesszük, s azonnal jelentkezünk, amint meghirdetik az időpontot.

Birkapörkölt Kiss Mihály tanácsait megfogadva, ságodi fűszerezéssel Fotó: A szerző



Kiss Mihálytól a zsenge húsú bárány mellé receptúrát is kaptak a feldolgozásához, így Peszlen Sándor vezényletével könnyedén elkészítették a kissé ságodiasan fűszerezett, mégis klasszikus birkapörköltet. A jószág zsenge korának köszönhetően a faggyú leszedésével nem kellett sokat bajlódni, inkább csak a hártyáktól kellett megszabadítani. Utána a húsra annyi vizet öntöttek, hogy ellepje, a vízbe kilónkénti húsra számítva 1 deci ecetet és kanál sót kevertek, a lét egy óra múlva leöntötték róla, majd 10 percig forró vízben áztatták, a forró vízbe vöröshagymát szeleteltek. A pörkölthöz a vöröshagymát mindenképpen zsírban kell megpirítani, szólt az ukáz, majd a szokásos fűszerek: az őrölt pirospaprika, a paradicsompüré mellett borsot, köménymagot és borsikafüvet, azaz csombort is használtak.

Peszlen Sándor, "a megye első kaszása" és Kiss Csabáné a jutalombirkából főzött pörkölttel Fotó: A szerző



Az aranyérmes csapat mindkét kaszása tősgyökeres ságodi, szinte állandó vezetői az egyesület aratóbandájának. Nem véletlenül persze, hiszen odahaza már gyermekként bevonták őket a nyári munkákba. Peszlen Sándor - ősei az első telepesek voltak Ságodban - a családdal a téesz gabonájának aratásában vett rész, az első évben "csak" kötelet vetett, a másodikban már próbált kötözni is, később részt vett a kepélésben, kaszásként pedig 15 évesen aratott először. Kiss Csaba édesapja anno nyárra minden évben 3 hónap szabadságot vett ki a téesztől a Miseút és az első és második nyárfás között bérelt gabonatábla aratására, a munkában, az akkori szokás szerint részt vettek a gyerekek, köztük Csaba is. Így vágták le amúgy a família Teskánd és Babosdöbréte közötti Csonttetőn lévő gabonáját is. Kiss Csabáné Kati viszont férje mellett a ságodi aratóbandában tanulta meg a marokszedést, szülőfalujában, Hahóton ugyanis gyerekkorában már kombájnnal arattak, ő csak a vízhordásban segédkezhetett. Akárcsak Karáth Ferenc, az egyesület vezetője, aki középiskolásként napi fél munkaegységért és egy csatos üveg bambiért hordta a vizet az aratóknak - legnagyobb meglepetésére a nyugdíjba vonulásakor a ledolgozott időbe beszámították a vízhordással töltött napokat is, a szövetkezetben ugyanis óra pontossággal nyilvántartották a ledolgozott időt és fizették utána a társadalombiztosítást.

Karáth Ferenc a nassolnivalónak készített sajtostallérral Fotó: A szerző



A birkapörkölt mellé az asszonyok, Halász Erzsi, Kiss Csabáné és Baksa Györgyné köményes kiflit és sajtos tallért sütöttek. A közösségi házban a szépen terített asztalok mellé ültetett tagság először meghallgatta a résztvevők beszámolóját, majd a közösen elfogyasztott jóízű vacsora után felelevenítették az aratással kapcsolatos személyes élményeiket.