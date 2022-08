A falurafting túra kapcsán Pál Zoltán polgármester lapunknak elmondta: évek óta bevett szokás, hogy az önkormányzat meginvitálja a helyi lakosokat egy közös evezésre. Ennek célja egyrészt a közösség összekovácsolása, ugyanakkor élményeket is szeretnének biztosítani a településen élők számára, s ha már a Kerka és a Mura révén adott a vízisport ezen lehetősége, akkor igyekeznek is kihasználni azt. A túra ezúttal is Kerkaszentkirályról indult, s az alsószemenyei Hódvár kikötőnél ért véget.

- Az idei aszályos évben a vízszint sajnos nagyon alacsony környező vizeinken, ezért néha inkább vízben sétáló gyalogtúrázóknak tűnhettünk, ami még inkább megalapozta a jó hangulatot – tette hozzá a polgármester.

Pál Zoltán azt is elmondta: a szükséges eszközöket részben helyből biztosították a túrához, részben Tótszerdahelyről és Molnáriból szerezték be azokat, de a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is segítette a program megvalósítását. A túravezetők pedig nagy gyakorlattal rendelkező helyi lakosok voltak.

- A raftingtúra után a Kerkaszentkirályon élő német ajkú közösség tagja vendégelték meg a program résztvevőit és a helyi lakosokat – folytatta Pál Zoltán. – Ez egy kedves gesztus volt részükről, amivel szerették volna megköszönni, hogy otthonra leltek a településünkön. Többször is hangsúlyozták, hogy nagyon értékelik azt a kedvességet és közvetlenséget, amivel a falu fogadta őket. A program zárásaként pedig a harmonikán játszó, szintén helyi Markó Krisztián nótaestjén vehettünk részt.