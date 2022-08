A beruházásról szerdán a helyszínen tartottak tájékoztatót. Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy a Modern városok programból finanszírozott Kovács Károly városépítő program részeként, tehát a központi költségvetésből finanszírozva valósultak meg a munkálatok, s nem a város kasszájából. Mint utalt rá, az önkormányzat saját erőből évente 300 millió forintot tud költeni a városi utakra, járdákra. Ezzel összevetve érzékelhető, milyen jelentős a Mikes utcai, közel 70 millió forintos beruházás.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos elismerően szólt a munkálatokról és kiemelte, a város számos pontján zajlanak közműfelújítások ezekben a hetekben. Mindez pedig jelzi a fejlődést, amit folytatni szeretnének a következő időszakban is - tette hozzá.

Bali Zoltán alpolgármester, a térség önkormányzati képviselője felidézte, hogy 2019-ben a helyhatósági választások előtt a Mikes Kelemen utca 8-ban lakók már kérték, hogy a parkolót és a járdát újítsák fel, mert állapotuk méltatlan a belvároshoz. Nos, sikerült eleget tenni a kérésnek.

A beruházásban 127 méter hosszban aszfaltos gyalogjárda épült a Mikes utca déli oldalán a Dózsa és a Jókai utca között a családi házas szakaszon 1,5 méter, míg a többin 1,8 méter szélességben. A Mikes utca 8-as számú társasház nyugati oldalán a feltáró út 62 méter hosszban megerősített burkolatot kapott két réteg aszfalt beépítésével, és a két lépcsőházi bejáratra is új aszfaltburkolat került. A feltáró úthoz csatlakozva négy darab merőleges és egy darab párhuzamos állású, térkő burkolatú gépkocsi parkolót is építettek. A szilárd burkolatról a csapadékvíz összegyűjtésére a feltáró út alatt 55 méter hosszban csatorna épült, amit Mikes utca északi oldalánál csatlakozik be a gerincvezetékbe. Az út és a járda környezetének helyreállítás is megtörtént, termőföldet terítettek, füvesítettek, a járda mellett álló fasor ápoló metszése, gondozása is megtörtént. Az előzményhez tartozik, hogy a járdaépítés előtt, még 2022 tavaszán a szennyvízcsatorna 200 méteres szakaszát is kiváltották.