Ma 9 órakor, a Boombatucada közreműködésével, gólyalábas felvonulással indult a monstre programsor, amelyben minden nap virágvásár, illetve számos játék, kvíz, előadás, utcaszínházi program, filmvetítés és lovasbemutató is csábítja a közönséget.

Ma 20.30-tól Szolnoki Péter és a Budapest Jazz Orchestra, holnap opera- és operettkoncert, szombaton este a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Drakula előadása, vasárnap pedig a zalaegerszegi Kvártélyház Padlás című darabja várja az érdeklődőket. A programot minden este 22.30-tól látványos épületfestés zárja.

Ma este Szolnoki Péter és a Budapest Jazz Orchestra koncertjét élvezheti a kastély közönsége

Forrás: Helikon Kastélymúzeum

Izgalmasnak ígérkezik a minden napon 11 órakor kezdődő előadássorozat is: a látogatók például megismerkedhetnek a múlt századok bűnügyeivel és a Festetics-hölgyek életével, akikről az is kiderül, hogy gyermekeket neveltek, támogatták férjük közéleti, politikai szerepvállalásait, élen jártak a jótékonykodásban és a szegények segítésében is.

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes Drakula című előadását szombaton este láthatják az érdeklődők

Forrás: Helikon Kastélymúzeum

Csütörtöktől vasárnapig 18 órakor filmeket vetítenek a Márványteremben, elsősorban gyerekeknek. Ma a Coco, holnap a Rosszfiúk, a következő két napon pedig a L’ecsó, majd a Zootropolis látható.

Mindezen túl naponta szabadtéri játszóház, kincskeresőjáték s Festetics-kvíz várja a családokat, emellett hintózni is lehet, akinek pedig van kedve, akár tréningezhet is a főúri környezetben szombaton és vasárnap 11 órától Varga András személyi edzővel.