Páka és a németországi Wesendorf kapcsolata a II. világháború idejére vezethető vissza, mikor magyar leventéket is elvittek a németországi harcokba. Akik hazatértek közülük megfogatták, hogy visszatérnek és emléket állítanak társaiknak. A kezdeményezés először a sport terén bontakozott ki, majd 1991-től hivatalosan is testvértelepülési kapcsolattá fejlődött. Azóta kétévente találkoznak a baráti kör tagjai, illetve a fiatalok különböző közös programokba kapcsolódnak be.

sárkányhajózás Potsdamban

Forrás: Korosa Titanilla

Bicsákné Brenner Anikó kísérő tanártól megtudtuk, hogy az idei németországi öt napos találkozó során megtartott workshopon a fiatalok együtt gondolkozva dolgozták ki írásban, rajzban ismereteiket a klímaváltozással kapcsolatban, illetve megoldási lehetőségeket is erre a problémára. Természetesen nem csak e komoly témára jutott idő, hanem a fővárossal, Berlinnel való ismerkedésre is. A város központját idegenvezetővel járták be, s néhány bátrabb résztvevő segédkezett a elhangzott tájékoztatót magyarra fordítani. A kirándulók jártak az Európa Házban, ahol az Európai Bizottság működésével ismerkedtek, majd egy másik érdekes terület következett, a tenger világával az AquaDom -ban, majd a helyi tropikáriumban pedig a trópusok növény és állatvilága tárult fel. Ezután közösen sárkányhajóztak a közeli tavon. A további programok közt csaknem 3 órát kerékpároztak az egykori berlini fal mentén, melynek története számukra már csak történelem. A haza utazás napján még egy program várt a diákokra, méghozzá egy erőpróba a kalandparkban.