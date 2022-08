A muravidéki magyarság ezúttal nem a központi településén, Lendván, hanem Dobronakon tartotta központi ünnepségét. Horváth Ferenc emlékeztetett rá, Szent István király napja, augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, amellyel a keresztény magyar állam alapítására emlékezünk, s egyben az új kenyér napja is. Kitért arra, hogy István munkásságát olyan történelmi tettek jellemzik, amelyek hosszú távon meghatározták a magyarság sorsát. Elsősorban az államalapítás, egy modern európai ország kiépítése és megszilárdítása, amit rendkívül nehéz körülmények között vitt véghez. Mindezt emberi nagyságával, diplomáciai képességeivel, politikai bölcsességével érte el. Tettei és tanításai máig útmutatóik, helyes döntések meghozatalára, a nemzet iránti elkötelezettségre és hűségre is ösztönöznek bennünket.

Horváth Ferenc, a szlovén parlamenti magyar nemzetiségi képviselője, egyben a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke mond beszédet

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

– Államalapító királyunk erős alapokra építette hazánkat. De ez a szilárd alap is csak akkor tart meg bennünket továbbra is magyarnak itt, a Muravidéken, ha hittel és alázattal, és időnként áldozattal járó cselekvéssel tesszük a dolgunkat a közösség érdekében – folytatta Horváth Ferenc, majd az elmúlt évek eredményit említve szólt arról is, hogy mind a szlovén, mind a magyar kormány sok segítséget, anyagi támogatást nyújtott a muravidéki magyar közösségnek.

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár István király intelmeiből idézett, s ezek kapcsán úgy fogalmazott: éljünk bárhol a világban, bennünket, magyarokat összeköt a közös nyelv, a kultúránk egysége, a hagyományaink, a történelmünk.

Szilágyi Péter koszorúzza meg Szent István szobrát

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

– Ha végigtekintünk nemzetünk múltján, azt látjuk, hogy mindig akkor kerültünk bajba, mindig akkor sodródtunk közel ahhoz a sírhoz, amiben nemzetek süllyedtek el, amikor lemondtunk az ősöktől kapott örökségről, amikor feladtuk a ránk hagyott értékeket – folytatta a helyettes államtitkár. – Sosem az új, divatos korszellemek mentették meg hazánkat, hanem lakóinak szilárd elköteleződése amellett, hogy ez a hely ránk van bízva. Legyen ez számunkra örök intelem arra, hogy a nehézségek idején is ragaszkodjunk ahhoz, ami a mienk: családjainkhoz, nemzetünkhöz, szülőföldünkhöz.

A Dobronaki Nótázók énekegyüttes műsora

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Az ünnepi beszédeket követően a Dobronaki Nótázók énekegyüttes adott műsort, majd a Szent Jakab templomban Tokár János ferences szerzetes mutatott be ünnepi szentmisét.