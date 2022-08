Az említett művet a "A holtak nyugalmáért, az élők békéjéért" Zalaegerszeg alapítvány hozta létre, s 1995. augusztus 20-án avatták és szentelték fel. Az ünnepség lebonyolítását Bak község Önkormányzata rendezte Lövei István polgármester közreműködésével. Vállalták azt is, hogy az önkormányzat az emlékmű környékét gondozza, holott ez már Pölöske külterülete - tudtuk meg a Baki Közös Önkormányzati Hivataltól.

Megközelítése Zalaegerszegről indulva Bocföldén, Sárhidán áthaladva Bakról kell a Keszthely irányába lefordulni. A sokak által csak „baki tető” ként emlegetett rész (74-es út, körforgalom) előtt nagyjából 100 méterre gondozott területen, egy nagy fa mellett áll az emlékmű.

Forrás: Fehér Márk



A 75-ös úton haladva Bakról a Balaton irányába a körforgalom előtt balkéz felől könnyedén észrevehető a terület. Autóval is nyugodtan megközelíthető, a nagy fa árnyékában le is parkolhatunk. A park közepén meg is pillantjuk az emlékművet, mely egy kisebb dombon emelkedik ki a tájból. A szobrot fák, bokrok és zöldterület öleli körül. A fákon madarak csicseregnek, mókusok ugrálnak a széltől pedig lengedeznek a fák ágai. A főút mellett helyezkedik el, mégis nyugodt, csendes a környezet. Egyszer mindenkinek érdemes ellátogatnia ide, igaz „csak” Zala megye közepe, de nekünk zalaiaknak olyan, mintha a világ közepe lenne.