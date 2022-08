Mindez jelentős mértékben a Szent Márton Borbarát Egyesület kitartó másfél évtizedes munkájának köszönhető, mely az infrastrukturális fejlesztések mellett a gazdák szaktudásának pallérozására is nagy hangsúlyt fektetett. S az építő munka napjainkban is folytatódik, nemrég további fejlesztésekre kerülhetett sor a pihenőhelyen, melyekről Vlasics Lajos, az egyesület elnöke számolt be lapunknak.

– A Szent Orbán-pihenő területét valamikor az önkormányzat vásárolta meg; egy gondozatlan saroktelket képzeljünk el magunk előtt – idézte fel Vlasics Lajos, aki több éven át a település polgármestere is volt. – Akkor még csupán azt céloztuk meg, hogy rendbe tegyük, de nyilván, már tudtuk, hogy fontos szerepet szánunk neki. Így jött a pihenőhely kialakításának ötlete, amihez a szomszédos birtokot még muszáj volt megvásárolnunk, így egy szabályos téglalap alakú területet kaptunk. Vártuk az alkalmas pillanatot, amikor esélyt látunk pályázati forrás megszerzésére, ami 2013-ban el is érkezett, s a sikeres pályázatunknak köszönhetően közel 10 millió forint támogatással felépíthettük a Szent Orbán pihenőhelyet, amit azóta bizony, az időjárási viszontagságok kissé meggyötörtek. Ezért mára szükségessé vált némi felújítás.

Vlasics Lajos elárulta: mivel a terület nagyon szeles, a legnagyobb károsodást a pihenőhely építményeinek kanadai zsindely tetőfedése szenvedte el. De elkezdtek korhadni a faszerkezetek is (például a kerekes kút fából készült szekrénye teljesen tönkrement), ezeket mind-mind felújítani, vagy cserélni kellett.

– Ezeken kívül éjszakai világítás készült, neon égőkkel, melyeket a fedett kiülőhelyeinken (négy ilyen van itt) és a színpadi pavilonban helyeztünk el, így akár éjszakába nyúlóan, sötétedés után is lehet borozgatni, beszélgetni. A munkálatokra egy nemzetiségi pályázat 750 ezer forintos támogatásával kerülhetett sor. A pihenőhely igen népszerű, ma már komplett csoportok jönnek és táboroznak le, néhány napot mindig eltöltenek itt – mondta a szerveződés elnöke. Hozzátette: az önkormányzat nemrég pályázott a zártkertek revitalizációját célzó pályázati kiírásra, mely révén akár gyümölcsfeldolgozásra is alkalmas zárt helyiség, vizesblokk és fedett külső rész jöhetne létre – sajnos, ez a pályázat most nem nyert, de nem adják fel, várnak az újabb megfelelő kiírásra.