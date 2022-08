A tűzoltóbemutató a Várföldén megrendezett családi nap egyik leglátványosabb eleme volt. Gyimesi Janika figyelmét is teljesen lebilincselte, a kisfiúnak annyira tetszett, hogy rögtön fel is akart csapni tűzoltónak. Amikor azonban Kovács Tibor egyesületi elnök és Molnár Tamás beöltöztette a tűzálló ruhába, majd rárakták hátára a légzőkészülék palackjait, szomorúan állapította meg, hogy tűzoltóként helytállni nem is olyan egyszerű dolog. A ruhába bújva ugyanis rögtön melege lett, a súlyos palackok pedig rendesen húzták a vállát.

A Letenyei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Kovács Tibor mutatja, miért nem szabad az égő sütőolajat vízzel oltani Fotó: Gyuricza Ferenc

- Ez a második év, hogy a régi falunap helyett immár családi napot szervezünk – mondta a mintegy kétszáz fős település polgármestere, Tóth Árpád. – Igyekeztünk olyan programokat összeállítani, ami a fiatalabbak és az idősebbek érdeklődését egyaránt leköti. A tűzoltók bemutatója mindig hasznos ismerettel látja el a lakosságot és a zenés programokra is mutatkozik igény. A játszóház és a kézműves foglalkozások szintén elmaradhatatlan részei egy ilyen rendezvénynek.

Tóth Árpád hozzátette, ezúttal színpadi produkcióként a Napsugár együttest hívták vendégül, majd Máté Péter emlékműsort láthatott az érdeklődő közönség. A színpadi műsorszámokat követően gulyással látták vendégül a jelenlévőket, a gyerekeket emellett süteménnyel és szörppel is kínálták. A falubeliek ezen a családi napon vehették továbbá birtokba először az újonnan kialakított játszóteret is.