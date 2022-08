Minderről Horváth Dávid tógazda számolt be lapunknak. Elmondta: e speciális körülmények miatt a résztvevők létszámát erősen limitálni kellett, hiszen mindössze 12 horgászhely várta a résztvevőket. Az I. Thor Kupa ugyanakkor olyan horgászélmények lehetőségét kínálta, amiben csak ritkán lehet részük a szabadidős sport kedvelőinek. A vad pontyok szákba terelése nem egyszerű feladat, a halak többsége a hínárral borított rész felé menekül, ami gyakran leakadást eredményezett.

- Nálunk nem dobja fel a hasát a ponty, hogy kényelmesen meg lehessen szákolni, meg kell küzdeni minden egyes fogásért – magyarázta Horváth Dávid, hozzátéve. – Az időpont sem kedvezett a horgászoknak, a meteorológiai előrejelzés jelentős csapadékot, lehűlést, erős szelet mutatott, ebből szerencsére az eső elmaradt, de a hidegfront így is próbára tette a horgászokat.

A versenyt 3,73 kilogrammal a helybéli ifj. Sávoly Imre nyerte, második helyen 3,39 kilogrammal a tótszerdahelyi ifj. Honcz Richárd végzett, míg harmadik az ugyancsak muraszemenyei id. Sávoly Imre lett. Horváth Dávid lapunknak azt is elmondta: terveznek további versenyeket is a Thor tavon, azok időpontjairól az érintett horgászok véleményét is kikérve döntenek.