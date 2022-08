A beruházás átadóját csütörtök délelőtt tartották. Az eseményen Mikolás Attila salomvári plébános áldotta meg az új létesítményt. Ennek során elmondta: fontos lelki igény, hogy méltó körülményeket biztosítsunk szeretteink, embertársaink végső nyughelyéhez. Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a község polgármestere, Cser Gábor is, ő többek közt arról beszélt, hogy a régi kerítés már kevésbé töltötte be funkcióját, illetve nem felelt meg a kor színvonalának, ezért döntöttek a beruházás mellett. A munkálatokkal egy zalalövői vállalkozót bíztak meg, aki saját költségére azt is vállalta, hogy zúzalékköves parkolót alakít ki a temető elé, illetve a ravatalozón is elvégezte a szükséges felújítási munkálatokat. Ennek során a régi hullámpala helyére cseréplemez került, a falak pedig a vakolat javítását követően új külső festést kaptak.

Mikolás Attila plébános megáldja és megszenteli az új kerítést. A képen az átadóünnepség további résztvevői, balról Cser Regina, Cser Gábor polgármester, Hajdú Valéria alpolgármester, Vigh László Hajdú Mihályné képviselő, Kovács Krisztián kivitelező és Vadász Rebeka láthatóak még Fotó: Gyuricza Ferenc

- A Magyar falu programban számos fejlesztési célt határoztunk meg, ezek közé tartozott az egyházi és önkormányzati tulajdonú temetők fejlesztése is – kezdte avatóbeszédét Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, majd azzal folytatta, mindkét esetben megteremtették a feltételeit a régi ravatalozók felújításának, újak építésének, urnafalak kialakításának, illetve a kerítések cseréjének, s számos településen éltek is ezekkel a lehetőségekkel. A képviselő szerint sikeres a program ezen része, amennyiben igény mutatkozik rá, akkor folytatni is szeretnék. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a temetőket minden esetben annak kötelessége fenntartani és üzemeltetni – azaz a fűnyírást, parkgondozási feladatokat, szemétszállítást elvégezni –, akinek a tulajdonában van az adott kegyeleti park. Amennyiben egyházi tulajdon, úgy az önkormányzat természetesen besegíthet, mint ahogy az számos helyszínen gyakorlat is már.