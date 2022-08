Mint kiderült a Délzalai Vízmű Zrt. azért állította le a vízszolgáltatást, mert elszámolási vitája volt a Kanizsa Plaza üzemeltetőjével. Maresch Dániel a fentiek miatt a mozi ideiglenes bezárásáról is döntött, de mint írta: a kialakult helyzetért a Kanizsa Plaza tulajdonosának és üzemeltetőjének kell vállalnia a felelősséget.

A Cinema Nagykanizsa oldalán található Facebook-posztot egyébként több százan megosztották, és kommentek is érkeztek bőven, sokan szégyennek, „vicckategóriának” nevezték a plázában történteket. A hozzászólók szinte kivétel nélkül a Kanizsa Plaza üzemeltetőinek fejét akarták, miután a mozi vezetője őket nevezte meg felelősnek.

Aztán péntek délutánra mégis helyreállt a vízszolgáltatás, állítólag a Kanizsa Plaza üzemeltetője rendezte a tartozást a szolgáltató felé, így a mozi már péntek este kinyithatott.

Az üggyel kapcsolatban természetesen megkerestük a Kanizsa Plaza üzemeltetőjét, aki világossá és egyértelművé tette a helyzetet.

- A Délzalai Vízmű Zrt. a vízellátás kikapcsolásának okaként egy, 4 hónapra vonatkozó fizetési elmaradást nevezett meg, ez ugyanakkor ilyen formában nem állja meg a helyét - kezdte Pintyőke Marcell, a Kanizsa Plaza kommunikációs vezetője. A szolgáltató ugyanis több alkalommal is hibásan állította ki a számlákat, amely ellehetetlenítette társaságunk számára azok rendezését. A 2021. áprilisi időszakra vonatkozó számla esetében hibás adószámot tüntettek fel, amelyről azóta sem került kiállításra helyesbítő számla. A 2021. szeptember és a 2021. októberi időszakra vonatkozóan kiállított számlákat már korábban, 2022 februárjában rendezte a társaságunk. Ezeket a tételeket a szolgáltató elmondása szerint sztornózta, de sztornó-számlákat nem állítottak ki, társaságunkat nem tájékoztatta a folyamat státuszáról.

A 2022. márciusi időszakra vonatkozó számlát szintén rendezte társaságunk, amelyet külön levélben meg is köszönt a szolgáltató. Ezt követően, 2022 júliusában két fizetési felszólítást is kapott társaságunk a szolgáltatótól, az imént említett 4 tételre vonatkozóan. A második felszólításban már a 2022. augusztus 25. is szerepelt, mint a kikapcsolás dátuma. Mindkét felszólítást követően jeleztük, hogy a korábbi írásbeli kéréseink ellenére sem kaptuk meg azokat a számlákat, amelyek az elmaradás rendezéséhez szükségesek. A szolgáltató ugyanakkor a folyamatos írásbeli és telefonos egyeztetés ellenére sem függesztette fel a kikapcsolási eljárást, és az imént említettek szerint, augusztus 25-én 15:30-korlekapcsolta a vízellátást az épületben. A Délzalai Vízmű Zrt. az ezt követő egyeztetésekben immár egy olyan számla kifizetéséhez is kötötte a visszakapcsolást, amelynek fizetési határideje csak a jövőben, 2022. augusztus 30-án jár le.

Pintyőke Marcell hangsúlyozta: felelős üzemeltetőként, a bérlőket, illetve a látogatókat ért kellemetlenségek és esetleges kárminimalizálás érdekében, az említett visszásságok ellenére, a Délzalai Vízmű Zrt. által követelt összeg azonnali rendezése mellett döntöttek. A szolgáltató ennek nyomán, pénteken 13:30-kor visszakapcsolta a vízellátást. Ugyanakkor jelzésértékű, hogy az ilyen esetekben jellemzően kivetett visszakapcsolási díjtól eltekintett a szolgáltató.