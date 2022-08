Dr. Rózsa László főigazgató leszögezte: a viadal névadója, az 1910-ben született Magyar Imre, „a Spanyol Lovasiskola főidomára igazi példakép, hiszen lovasként, edzőként és kiképzőként egyaránt kiválóan helyt állt”.

– Lovait sokszor elvették, karrierjét a történelem viharai többször is megtépázták, de ő mindig képes volt ugyanolyan elszántsággal és szorgalommal újrakezdeni a munkát – folytatta dr. Rózsa László, emlékeztetve: az ő és leánya, Ágnes ihletésére szerette meg a díjlovaglást a sportág másik kiemelkedő hazai alakja, Dallos Gyula.



Magyar Imre igazi példakép – emelte ki dr. Rózsa László, mellette dr. Bartos Ádám egyetemi adjunktus, Wágenhofferné Magyar Ágnes és Manninger Jenő a megemlékezésen Fotó: A szerző





Kiemelte, nagy büszkeséget jelent, hogy Magyar Imre életének öt évét a keszthelyi lovasiskolában töltötte, ez, valamint az alapító Festetics-család emléke kötelezi őket a város lovas hagyományainak ápolására, amelynek része a már 15 éve megrendezett verseny is.

A campus főigazgatója arról is beszélt, az intézményben 14 éve működik a ménesgazdaképzés, s a tervek szerint februártól újabb lovas szakembereket is oktatnak majd. Tavaly pedig létrejött a Georgikon Lovasoktatási és Lótenyésztési Központ, „amely a lovaglás és a fogathajtás oktatása, valamint a helyi lovasturizmus kiszolgálása mellett igyekszik a tenyésztést is előtérbe helyezni”.

Ennek jegyében igyekeznek revitalizálni a kisbéri fajtát, s világviszonylatban is egyedülálló balneoterápiás lovasközpontot akarnak létrehozni a hévízi gyógytó termálvizének felhasználásával. Itt a lovak gyógykezelése mellett kiemelt hangsúlyt kapna a tudományos munka és a kutatás is, tette hozzá dr. Rózsa László.



Manninger Jenő polgármester arról beszélt lapunknak, a város hagyományainak része a lovassport s a tenyésztés, és az egyetem további, jövőbemutató fejlesztéseket tervez, amelyek fontosak Keszthely számára is. Mint mondta, örülne, ha folytatódna a tradíció a térségben, amelynek éppúgy része a lovasiskolák működése mint a lovasturizmus, amely egyre inkább erőre kap.



A megemlékezésen Magyar Imre emléktábláját lánya, Wágenhofferné Magyar Ágnes koszorúzta meg Manninger Jenő, dr. Rózsa László és dr. Bartos Ádám egyetemi adjunktus társaságában.