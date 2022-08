A magas vérnyomás kialakulását több tényező befolyásolhatja, mint például szervi problémák, öröklődés vagy az előrehaladott életkor. Azonban vannak olyan kockázati tényezők, amik ellen odafigyeléssel, megfelelő életmóddal mi magunk is sokat tehetünk. Ilyen a túlsúly, a mozgásszegény életmód, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz vagy a táplálkozás. Gellén-Kiss Szilvi zalaegerszegi dietetikust kérdeztük, mit javasol a magas vérnyomásban szenvedőknek.

- Vannak olyan esetek, amikor a magas vérnyomást az ér falának a gyulladása okozza, aminek kialakulása nagyban függ a táplálkozásunktól; ahogy annak csökkentése is. Az első és legfontosabb, hogy kerülni kell a feldolgozott, valamint a sóval tartósított élelmiszereket, mint például a kolbász, sonka; amiket kifejezetten sóval tartósítunk. Továbbá fontos, hogy csökkentsük a magas zsírtartalmú és a cukor, cukortartalmú ételek és italok fogyasztását. A finomított szénhidrátokat is vissza kell szorítani az étrendbe, célszerű a fehér lisztet és az abból készült termékeket elhagyni. Ha magas a vérnyomásunk, erre mindenképp figyelnünk kell. Sőt, az alkoholt is kerülni kell – hívja fel a figyelmet a szakember.

A hipertónia az egyik legfontosabb kockázati tényező a stroke, a szívinfarktus, a szívelégtelenség, az artériatágulat és a perifériás artériás betegség esetén, és a krónikus vesebetegség egyik kiváltó oka. Már enyhe vérnyomás-emelkedés is károsodást okozhat a szervezetben, főleg ha egyéb érrendszeri kockázati tényezőkkel párosul. Az artériás vérnyomásnak még a mérsékelt emelkedése is összefügg a rövidebb várható élettartammal. Az étrend- és életmódbeli változások révén javítható a vérnyomás szabályozása, és csökkenthető a kapcsolódó egészségi szövődmények kockázata is, bár gyakran szükséges a gyógyszeres kezelés olyan személyeknél, akiknél az életmódbeli változtatások nem bizonyulnak hatékonynak vagy elégségesnek. Forrás: Wikipédia

- Ne terheljük túl a szervezetünket azzal, hogy jól tele esszük magunkat; inkább együnk többször, de kevesebbet. Naponta 4-5 alkalommal együnk zöldséget és gyümölcsöt, és részesítsük előnybe a teljes kiőrlésű gabonákat. Célszerű bevezetni az étrendünkbe a hajdinát és a kölest, valamint a hüvelyeseket. Természetesen ez utóbbinál nem a csülkösbabra gondolok, hanem a zsírszegényen elkészített ételekre.

Vérnyomáscsökkentő hatása lehet a céklának és a bogyós gyümölcsöknek, belőlük érdemes naponta fogyasztani.

- Fontos az is, hogy a vörös húst fehérre cseréljük, és együnk rendszeresen halat. Mivel az Omega 3 zsírsavakat a szervezetünk nem tudja előállítani, ezért azt kívülről kell bevinnünk, ebben pedig a hidegvízű tengeri halak, mint a lazac, makréla, tonhal vannak nagy segítségünkre. De növényi eredetű élelmiszerekből is be tudjuk vinni a szervezetünkbe: az olajos magvak, mint a lenmag, dió, chia mag mind nagyon jó hatásúak.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus.

Az olajok közül egyébként a repce és az olíva még a jó választás, ez utóbbiból is az extra szüzet válasszuk. A lenmagolaj ugyan nem bírja a hőkezelést, inkább salátákra használjuk, az olívaolajban azonban süthetünk, főzhetünk, de fontos, hogy ott is elfelejtsük a bő olajban sütést. Erről szól nagy vonalakban a DASH diéta is, ami elsősorban a magas vérnyomásos betegségben szenvedők részére lett kifejlesztve, amit táplálkozástudományi szakemberek állítottak össze - mondta a dietetikus.